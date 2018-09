Polizei geht gegen Aktivisten am Google Campus vor

Berlin. Der Google Campus wurde seit dem frühen Nachmittag von Aktivisten besetzt. Laut Polizei sollen 50 Personen vor Ort gewesen sein.

Wir #besetzen gerade den #GoogleCampus in #Kreuzberg um damit gegen explodierende Mieten vorzugehen. Wir rufen die Nachbarschaft dazu auf, vorbeizukommen und sich der Besetzung und den Blockaden anzuschließen. #fuckoffgoogle pic.twitter.com/RWEvqLmmZP — #besetzen (@besetzenberlin) September 7, 2018

"Wir haben heute das Umspannwerk in Kreuzberg besetzt, um den dort geplanten Google Campus zu verhindern, damit gegen die explodierenden Mieten vorzugehen und den Ort für etwas Besseres zu öffnen", teilten die Aktivisten mit. Und weiter: "(...) Neue Tech-Unternehmen treiben die Mieten in der Gegend in die Höhe. Wo das endet, kann man in San Francisco beobachten, das mal eine halbwegs lebenswerte Stadt gewesen sein soll."

Auch Krawallbarbie besetzt den #GoogleCampus.



Kommt vorbei, lasst euch von den Cops nicht nerven, zeigt euch solidarisch. Das Umspannwerk gehört uns allen! #besetzen #FuckOffGoogle #b0709 pic.twitter.com/BFYcaWIJyN — #besetzen (@besetzenberlin) September 7, 2018

Folgende Forderung stellten die Demonstranten: "Wir erwarten die Bekanntgabe aus der Konzernspitze, dass sich Google unverzüglich und unwiderruflich aus dem Kreuzberger Umspannwerk zurückziehen wird."

Außerdem haben die Aktivisten um 18 Uhr eine Kiezversammlung einberufen, um das weitere Vorgehen und die sinnvolle Nutzung der Räumlichkeiten zu besprechen.

Zudem soll die Homepage Google Campus gehackt worden sein.

Um 15.18 Uhr griff die Polizei ein und räumte das Gebäude. Es soll zwei Festnahmen gegeben haben. Außerdem soll es zu einem Pfeffersprayeinsatz gekommen sein. Um kurz nach halb vier wurde der Google Campus geräumt. Eine Person soll schwerer verletzt sein, das twittert die Gruppe "besetzen".

Nachdem das Gebäude geräumt wurde, findet die Kundgebung vor dem Umspannwerk statt.