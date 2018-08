Bundesregierung lehnt Sex-Roboter auf Kassenrezept ab

Die Fabrik stellt die verschiedensten Stile und Designs an Sexpuppen her. Die Exporte machen 80 Prozent der Verkäufe aus. Die Hälfte der Überseetransporte gehen in die Vereinigten Staaten. Puppen mit gebräunter Hautfarbe sind in Überseemärkten am beliebtesten.

Foto: REUTERS / ALY SONG / REUTERS