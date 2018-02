Berlin. Die Rolling Stones können es einfach nicht lassen. Nachdem sie im vergangenen Jahr bereits drei ausverkaufte Konzerte gegeben haben , kommen die Altrocker jetzt erneut nach Deutschland. Im Juni spielen sie zwei Konzerte.

Zuerst spielen sie am 22. Juni im Berliner Olympiastadion, dann am 30. Juni in der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena, wie es auf der Ticket-Seite Eventim heißt. Der Vorverkauf beginnt dort am kommenden Mittwoch, 28. Februar, um 10 Uhr. (bekö)