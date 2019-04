1. Mai in Berlin: Das sind die Partys, Feste und Veranstaltungen

In den Bezirken wird am 30. April und 1. Mai einiges geboten. Besucher haben die Wahl zwischen Parties, Familienfesten und vielem mehr.

Feiertag Party oder Familienfest: So startet Berlin in den Mai

Berlin. Wer für den Start in den Mai noch nach Ideen für einen Ausflug sucht, hat eine in Berlin bunte Mischung an Terminen zur Auswahl: Ob Party, Familienfest oder Bauernhof-Olympiade - in den Bezirken wird einiges geboten.

Party mit 20 DJs in der Kulturbrauerei

Kein Feuer, keine Musik: zum ersten Mal seit 15 Jahren fällt die Friedvolle Walpurgisnacht im Mauerpark wegen eines Streits über strengere Auflagen diesmal aus. Wer in Prenzlauer Berg trotzdem feiern will, für den empfiehlt sich direkt in der Nachbarschaft des Parks die Walpurgisnacht der Kulturbrauerei. Um 16 Uhr entzünden die Veranstalter eines der größten Maifeuer Berlins. Und zu späterer Stunde soll sich zwischen den Brauereimauern sogar ein Hexenwerk ereignen – dafür sorgen Feuerartisten, die Besucher am dunklen Zauber teilhaben lassen. Auf neun Tanzflächen im Kesselhaus heizen anschließend 20 DJ‘s mit Kostproben aus unterschiedlichen Musikstilen ein. Wer im ausgefallenen Kostüm erscheint, kann auf eine Auszeichnung hoffen.

30. April, Beginn 16 Uhr, Kulturbrauerei, Schönhauser Allee 36, Karten an der Abendkasse kosten 12 Euro.

Walpurgisnacht mit Familienfest in Friedrichshain

Im „Zukunft am Ostkreuz“ wird die Walpurgisnacht mit Filmen, Musik und Party gefeiert. Zum Familienfest am Nachmittag gibt es Kinderfilme und eine Clown-Show. Konzerte und Filmprogramme schließen sich an. Es folgt die Open-End-Party im gesamten Haus.

30. April, ab 16 Uhr, Zukunft am Ostkreuz, Laskerstraße 5, Friedrichshain, Eintritt frei, www.zukunft-ostkreuz.de

Ausflug in die abendliche Wuhlheide

Auch in der Köpenicker Wuhlheide sind die Hexen los. Ein Sonderzug startet vom Hauptbahnhof der kleinen Bahn gegen 18 Uhr zur Fahrt durch die abendliche Wuhlheide. Zwischendurch heißt es aussteigen, dann gibt es einen Spaziergang durch den dunklen Wald, der von Hexen und Geistern begleitet wird. Zur Stärkung gibt es unterwegs eine Rostbratwurst, heißen Geisterpunsch, Hexentee und Stockbrot frisch vom Scheiterhaufen.

30. April, 18-22 Uhr, An der Wuhlheide 189, 12459 Berlin, Karten kosten 11, ermäßigt 9 Euro, im Preis enthalten sind eine Bratwurst und ein Heißgetränk. Die nötige Reservierung ist online auf www.parkeisenbahn.de oder telefonisch unter 030 / 538926-60 möglich.

Brunch mit Musik in Dahlem

In der Eierschale in Dahlem ist am 1. Mai von 9 bis 15 Uhr Brunch. Bei schönem Wetter sind auch die Tische auf der großen Terrasse gedeckt, Kinder können nebenan im Park spielen. Ab 11 Uhr spielt eine Live-Band, wer will kann auch zur frühen Stunde schon tanzen.



1. Mai, Eierschale Dahlem, Podbielskiallee 50, Erwachsene zahlen für den Brunch 16,50 Uhr, Kinder bis zehn Jahre 10,50 Euro.

Mit Tausenden Besuchern am Brandenburger Tor feiern

Auf der Straße des 17. Juni findet das alljährliche Kinder- und Familienfest des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) statt. Kinder können sich bei der traditionellen Veranstaltung auf Hüpfburgen und Spiele freuen. Rund um das Brandenburger Tor dürfte es wieder voll werden, im vergangenen Jahr kamen mehr als 20.000 Besucher.

1. Mai, 11-20 Uhr. Brandenburger Tor und Straße des 17. Juni. Eintritt: frei.

Die Natur entdecken

Mit dem Naturschutzzentrum Ökowerk geht es am 1. Mai durch den Grunewald. Beim „Waldbaden“ sollen Teilnehmer den Alltag hinter sich lassen und die Natur erleben. Dabei läuft die Gruppe bewusst langsam und auch abseits von Wegen durch den Wald. Benötigt werden ein Tuch oder eine Augenbinde, feste Schuhe und bequeme Kleidung.

1. Mai, 10.30-13 Uhr, Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin, Teufelsseechaussee 22, Treffpunkt vor dem Haupttor, Erwachsene zahlen 8 Euro plus 1 Euro für Material.

Tempelhofer Kinderbauernhof lädt zum Maifest

Zum Maifest lädt der Kinderbauernhof des Nachbarschaftszentrums in der Ufa-Fabrik ein. Die kleinen Besucher können auf einem Pony reiten oder beim Wettrennen mit Schubkarren ihre Kräfte messen. Für die Erwachsenen spielt die Band „Picking Slick an the Rix Rocker“.

1. Mai, 14-18 Uhr, Kindernbauernhof, Viktoriastraße 13, Tempelhof, Eintritt frei www.nusz.de, Tel. 030 755030.

Maistart mit einem Tanzfest in Hellersdorf

Beim Tanzfest in Hellersdorf auf dem Alice-Salomon-Platz präsentieren ansässige Vereine und Clubs kleine Tanzshows. Vor der Bühne ist eine Tanzfläche eingerichtet. Das Duo „Rolog“ spielt. Karussell, Kindereisenbahn, Autoscooter und Biergarten sind aufgebaut.

1. Mai, 12-22 Uhr, Alice-Salomon-Platz, Hellersdorf, Eintritt frei, www.laubinger.de/termine/tanzfest-in-hellersdorf

Am 1. Mai im Britzer Garten tanzen

Am 1. Mai wird traditionell auf der Festplatzbühne am See im Britzer Garten getanzt. Ab 10.30 Uhr tanzen rund 100 Tänzer in traditionellen Kostümen der Tanzgruppe „LAG Tanz“. Die Tänzer kommen unter anderem aus Israel, Griechenland, aber auch Deutschland. Sie führen internationale Volkstänze – teilweise in Originaltrachten – vor. Aber keine Sorge: Wer es moderner mag, wird hier nicht enttäuscht. Denn auch Pop oder Line Dance steht auf dem Programm.



1. Mai, 10.30 bis 14 Uhr. Bühne Festplatz am See, Britzer Garten, Sangerhauser Weg 5. Park-Eintritt 3 Euro, ermäßigt 1,50 Euro

Vierfelderhof lädt zur Bauernhof-Olympiade nach Spandau

Auf dem Vierfeldhof in Gatow wird am 1. Mai ein Familienfest gefeiert. Los geht es um 12 Uhr mit dem Schmücken einer Birke als Maibaum, die anschließend aufgestellt wird. Am Nachmittag können Besucher bei einer Bauernhof-Olympiade antreten, mit Disziplinen wie Hufeisen-Werfen, Eierlauf oder dem Erkennen von Getreide. Hobby-Gärtner haben die Möglichkeit, Saatbälle zu basteln und Kinder können sich schminken lassen. In der Hofküche wird Spanferkel zubereitet, es gibt aber auch Süßes wie Waffeln oder Kuchen.

1. Mai, 12 bis 17 Uhr, Vierfelderhof Gatow, Groß-Glienicker Weg 30 Eintritt frei, Saatball-Werkstatt und Kinderschminken gegen einen kleinen Kostenbeitrag.

Traditionelles Familienfest in Hohenschönhausen

Mit hinreißendem Dixieland eröffnet „Papa Binnes Jazzband“ das traditionelle Familienfest „Bunte Platte“ am 1. Mai in Hohenschönhausen. Auf der Bühne folgen bis 18 Uhr multikulturelle Tanz- und Musikaufführungen. In Polittalks dürfen sich die im Bezirk agierenden Parteien präsentieren: In jeweils drei Minuten können sie Statements verkünden, was ihnen an Europa wichtig ist. Zudem gibt es ein breites kulinarisches Angebot und für die jüngeren Gäste Fahrgeschäfte mit subventionierten Preisen.



1. Mai, 11-18 Uhr, Familienfest „Bunte Platte“ in Hohenschönhausen, Falkenberger Chaussee, Ecke Vincent-van-Gogh-Straße