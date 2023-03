Höhere Miete nach Trennung vermindert nicht den Unterhalt

Trennung bedeutet Auszug. Oft wohnt einer der Partner erstmal weiter in der vorher gemeinsamen Wohnung - und zahlt damit mehr Miete. Wirkt sich das auch auf die Unterhaltszahlungen aus?

Nach einer Trennung kann es teuer werden, auch bei der Miete für die vorher gemeinsame Wohnung. Auf den Unterhalt wirkt sich das in der Regel nicht aus.

Brandenburg (dpa/tmn). Bleibt nach einer Trennung ein Partner allein in der Wohnung, ist er auch allein für die Miete zuständig. So weit, so klar. Doch wenn sich das auf einen zu zahlenden Unterhalt auswirken soll, wird es komplizierter.

Im konkreten Fall wollte der unterhaltsverpflichtete Mann die für ihn nun höhere Miete bei den Unterhaltszahlungen berücksichtigt wissen. Damit kann man in der Regel aber nicht rechnen. Das zeigt die Entscheidung des Oberlandesgerichts Brandenburg (Az.: 13 UF 212/19), auf die die Arbeitsgemeinschaft Familienrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV) hinweist.

Der Mann forderte, dass die Miete für die Wohnung, in der er nun allein wohne, bei seinem Selbstbehalt mit angerechnet werde. Die Richter lehnten das ab. Begründung: Die Überschreitung des im Selbstbehalts vorgesehenen Betrags von 380 Euro sei hier nicht unvermeidlich.

Es sei nicht zu erkennen, dass der Mann keine günstigere Wohnung hätte finden können oder dass ihm das nicht möglich oder zuzumuten gewesen wäre. Das Gericht könnte daher nicht feststellen, dass seine Wohnsituation nicht selbst gewählt sei.