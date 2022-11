Sekundenschnelles Bezahlen: Fortschritt im Schneckentempo

Seit fünf Jahren ist es in Europa technisch möglich, Geld binnen Sekunden von A nach B zu überweisen. Doch die meisten Kunden nutzen solche „Instant Payments“ nicht, weil sie diese extra bezahlen müssen. Das will die EU-Kommission nun ändern.

Frankfurt/Brüssel. Brüssel müht sich redlich, doch das

sekundenschnelle Bezahlen ist auch fünf Jahre nach seiner Einführung

in Europa noch eine Seltenheit. Etwa 13 Prozent aller auf Euro

lautenden Kundenüberweisungen im Sepa-Raum werden in Echtzeit

ausgeführt. Dass die EU-Kommission Banken und Sparkassen nun Vorgaben

für die Bepreisung sogenannter Instant Payments machen will, um diese

Zahlungsmethode voranzubringen, kommt bei Deutschlands

Bankenverbänden nicht gut an.

In Europa sind seit dem 21. November 2017 die „SCT Inst“ genannten

schnellen Überweisungen möglich. Die EU-Kommission hatte als Ziel

ausgegeben, solche Überweisungen von Konto zu Konto binnen Sekunden

bis Ende 2021 in der Union zum Standard zu machen. Der

Zahlungsverkehrsraum „Single Euro Payments Area“ (Sepa) umfasst die

27 EU-Staaten sowie Island, Liechtenstein, Norwegen, die Schweiz,

Monaco, San Marino, Andorra, Vatikanstadt und Großbritannien.

Doch rund ein Drittel der Banken in der EU bietet Instant Payments

nach jüngsten Angaben der EU-Kommission bislang nicht an. Und die

meisten Privatkunden nutzen die meist kostenpflichtige Überweisung

nur in Ausnahmefällen. Eine mögliche Anwendung ist der private

Verkauf eines Autos. Wird ein solches Geschäft per Echtzeitzahlung

abgewickelt, kann der Verkäufer direkt kontrollieren, ob das Geld auf

seinem Konto angekommen ist. Bei anderen elektronischen

Bezahlverfahren muss ein Autoverkäufer zumindest das Risiko

einkalkulieren, dass der Käufer nicht zahlt.

Echtzeitzahlungen in bis zu zehn Sekunden

Um den schnellen Überweisungen zum Durchbruch zu verhelfen, will

Brüssel nun durchsetzen, dass Echtzeitzahlungen in Euro für

Bankkunden nicht teurer sein dürfen als Standardüberweisungen, die in

der Regel kostenlos sind. Zudem sollen alle Kreditinstitute

verpflichtet werden, die schnellen Überweisungen zu jeder Zeit

anzubieten. Normale Überweisungen dauern in der Regel einen

Arbeitstag, Echtzeitzahlungen bis zu zehn Sekunden.

Die Möglichkeit, sofort Geld zu senden und zu empfangen, sei

besonders wichtig in Zeiten, in denen Rechnungen für Haushalte und

Unternehmen stiegen und es auf jeden Cent ankomme, argumentiert

Finanzmarktkommissarin Mairead McGuinness. Über den Ende Oktober

vorgelegten Gesetzesvorschlag der EU-Kommission müssen nun die

EU-Staaten und das Europaparlament verhandeln. In diesem Verfahren

sind Änderungen möglich.

Kreditwirtschaft hält Preisregulierung nicht für angemessen

„Die von der EU-Kommission vorgeschlagene Preisregulierung ist vor

dem Hintergrund des vielfältigen Marktangebotes nicht angemessen“,

hält die Deutsche Kreditwirtschaft dagegen. „Zudem steht die Nutzung

von Echtzeitzahlungen und die Entwicklung auf ihrer Infrastruktur

aufbauender Angebote in Europa noch am Anfang, wenn auch mit hohen

Wachstumsraten und ebenso hohem Potenzial. Erfahrungsgemäß braucht es

seine Zeit, bis sich technologische Innovationen sowohl auf der

Angebots- wie auch der Kundenseite durchsetzen und durch eine breite

Akzeptanz positive ökonomische Effekte auslösen“, argumentiert der

Dachverband der fünf großen Bankenverbände in Deutschland.

Als am 21. November 2017 die zum italienischen Unicredit-Konzern

Hypovereinsbank die Echtzeitzahlung testete, war die Euphorie groß.

Damals schickte die HVB Geld innerhalb von 2,5 Sekunden von

Deutschland nach Italien. „Die Einführung von Instant Payments vor

fünf Jahren war ein Meilenstein“, bilanziert Gerhard Bystricky, der

bei der HVB führend für die Produktentwicklung im Zahlungsverkehr

zuständig ist und damals dabei war.

„Echtzeitzahlungen haben sich mittlerweile am Markt etabliert. Seit

wir das Angebot in allen unseren aktuellen Kontomodellen kostenfrei

integriert haben, nutzen auch Privatkunden diesen Weg nochmals

deutlich häufiger für Überweisungen“, sagt Bystricky. Der Anteil der

Geschäfte, die in Echtzeit vollzogen würden, sei bei der HVB binnen

Jahresfrist von 10 Prozent auf etwa 15 Prozent gestiegen. „Etwa die

Hälfte der Echtzeitzahlungen bei uns wickeln wir binnen einer Sekunde

ab, 95 Prozent binnen fünf Sekunden“, sagt Bystricky.

„Erreichbarkeit ist der Schlüssel zum Erfolg“

Der HVB-Entwickler hofft, dass sich Lücken in der europäischen

Instant-Payment-Landkarte bald schließen werden. „Bei der Abdeckung

in Europa ist noch Luft nach oben“, sagt Bystricky. „Erreichbarkeit

ist ein weiterer Schlüssel zum Erfolg dieser Technologie.“

Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz wirbt seit Jahren für Instant

Payments. Einwände, Zahlungen müssten zumindest im Regelfall nicht in

Echtzeit abgewickelt werden, halte er für rückständig, sagte Balz

kürzlich auf einer Tagung in Frankfurt. „Man versäumt so die Chance,

Zukunft zu gestalten.“ Balz bekräftigte: „Eine rasche Ausweitung von

Echtzeitzahlungen kann insgesamt dazu beitragen, Abhängigkeiten zu

überwinden und die Autonomie Europas zu stärken.“