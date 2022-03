Krankenkassen: Geldprämien aus Bonusprogrammen sichern

Um Versicherte für gesundheitsförderliche Programme zu begeistern, bieten Krankenkassen häufig Bonuszahlungen an. Wer sich diese für 2021 nicht entgehen lassen will, sollte zügig aktiv werden.

Heilbronn. Schon mal etwas vom kostenlosen Bonusprogramm Ihrer Krankenkasse gehört? Viele gesetzliche Krankenkassen bieten ihren Versicherten nämlich Geldprämien oder Kostenzuschüsse für freiwillige Vorsorgemaßnahmen an. Laut der Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher (GVI) können das zum Teil mehrere Hundert Euro sein.

Die GVI rät, sich dazu schleunigst noch schlauzumachen. Am besten direkt bei der Kasse, so GVI-Präsident Siegfried Karle. Denn häufig werde von Bonusprogrammen kein Gebrauch gemacht oder die vorgegebenen Fristen zur Einreichung versäumt. Bei manchen Kassen ende die Frist für Maßnahmen des vergangenen Jahres am 31. März 2022.

Mit ihren Bonusmodellen wollen Krankenkassen Anreize für Versicherte schaffen, an gesundheitsförderlichen Programmen und ärztlichen Untersuchungen teilzunehmen. Um Prämien oder Kostenzuschüsse zu erhalten, war es laut der Verbraucherorganisation bislang notwendig, eine bestimmte Anzahl von gesundheitsfördernden Maßnahmen zu absolvieren. Aufgrund gesetzlicher Änderungen falle diese Einschränkung seit 2021 aber weg.

Mehr Informationen, Tipps und Beispiele rund um die Bonusprogramme können Interessierte kostenfrei auf der Webseite der GVI abrufen.

