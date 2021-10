Angebote für Pflegemittel prüfen

Wer am Telefon unerwartet Pflegemittel angeboten bekommt, sollte kritisch bleiben. Nicht immer sind die Angebote seriös.

Unerlaubte Werbung gibt es immer wieder. Diesmal trifft es viele Seniorinnen und Senioren, denen per Brief oder am Telefon Pflegehilfsmittel zum Verbrauch angeboten werden.