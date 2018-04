Verbraucher bezahlen Online-Einkäufe am liebsten nach Erhalt

Köln. Deutsche Verbraucher bezahlen Online-Einkäufe nach wie vor am liebsten erst nach Erhalt der Ware. Der Kauf auf Rechnung bleibe die umsatzstärkste Zahlungsart im Online-Handel, berichtete das Kölner Handelsforschungsinstitut EHI in einer aktuellen Studie.

An zweiter und dritter Stelle im Bezahlranking rangieren das Lastschrift-Verfahren und der US-Zahldienst Paypal. Der Kauf auf Rechnung blieb zwar auch 2017 mit einem Marktanteil von 28 Prozent die beliebteste Variante, büßte aber etwas an Bedeutung ein. Ein Jahr zuvor waren noch mehr als 30 Prozent der Einkäufe im Internet auf Rechnung erfolgt. Auf Platz zwei stand die Zahlung per Lastschrift, auf die weiter gut 20 Prozent der Umsätze entfielen. Häufiger genutzt als im Vorjahr wurde 2017 der Zahldienst Paypal. Er steigerte seinen Marktanteil von knapp 18 auf knapp 20 Prozent.