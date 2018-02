Bei Gold das Währungsrisiko beachten

Gold ist ein relativ sicheres Investment. Allerdings wird es immer in US-Dollar gehandelt. Damit ergibt sich für Anleger ein Währungsrisiko - vor allem wenn der Euro an Wert gewinnt.

Berlin. Gold gilt für viele als sicheres Investment. Denn anders als Bargeld oder Zinsanlagen behält das Edelmetall auch bei einer großen Inflation oder einer Finanzkrise seinen Wert, erklärt die Stiftung Warentest.

Allerdings bleibt Gold eine spekulative Geldanlage, denn der Goldpreis schwankt stark. Anleger aus dem Euroraum müssen außerdem das Währungsrisiko beachten. Denn Gold wird immer in US-Dollar gehandelt. Wenn der Euro gegenüber dem Dollar zulegt, verliert das Gold-Investment deutscher Anleger an Wert. Andersherum kann das Gold aber auch plötzlich mehr Wert werden, nur dadurch, dass der Dollar gegenüber dem Euro zulegt.

Das zeigt auch ein Blick auf die aktuelle Entwicklung: In Euro gerechnet hat sich der Goldpreis seit Jahresanfang kaum verändert und liegt bei derzeit rund 1076 Euro je Feinunze (Stand: 2.2.). Grund für die Entwicklung ist der gestiegene Eurokurs. Anleger, die Gold in Dollar kaufen, konnten leichte Gewinne verbuchen: Kostete die Feinunze Gold am Jahresanfang etwa 1300 Dollar, notiert der Preis Ende Januar bei etwa 1344 Dollar (Stand: 2.2.).