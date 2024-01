Billund, Dänemark (ots) - - Die Markteinführung der französischen und englischen LEGO® Braille Bricks im August 2023 war ein wichtiger Meilenstein für das inklusive Lernen durch Spielen - Ab dem 4. Januar 2024 sind die LEGO Braille Bricks in neuen Sprachen erhältlich, darunter auch das deutsche Set "LEGO® Braille Bricks - Inklusiver Spielspaß" - Mit Buchstaben, Zahlen und Symbolen in Blinden- und Druckschrift auf jedem Stein sind die LEGO Braille Bricks ein unterhaltsames und für alle zugängliches Erlebnis - Die LEGO Braille Bricks wurden als TIME Best Invention 2023 ausgezeichnet und sind in Deutschland für den ToyAward 2024 eingereicht

Anlässlich des Welt-Braille-Tags und als Reaktion auf die weltweite Nachfrage bringt die LEGO Gruppe drei neue Sprachen für die LEGO® Braille Bricks auf den Markt. Das Set richtet sich an Kinder ab 6 Jahren und wurde so konzipiert, dass alle - ob blind, sehbehindert oder sehend - das Braille-System zu Hause gemeinsam mit ihrer Familie auf spielerische Weise kennenlernen können.

Bis August 2023 wurden die LEGO Braille Bricks ausschließlich von der LEGO Foundation weltweit an Organisationen verteilt, die sich auf die Ausbildung von Kindern mit Sehbehinderung spezialisiert haben. Seit der Einführung der Lern-Sets im Jahr 2020 haben die Rückmeldungen von Eltern, Großeltern, Kindern, Betreuenden sowie Pädagoginnen und Pädagogen immer wieder gezeigt, wie positiv sie das Erlernen der Brailleschrift für Kinder mit Sehbehinderung verändern. Der Wunsch, die Steine einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, hat zur Entwicklung der LEGO Braille Bricks geführt, um Familien die Möglichkeit zu geben, die Vorteile zu nutzen und ihre taktilen Fähigkeiten zu Hause zu üben.

Nach der Einführung der englischen und französischen Sprachversionen im August 2023, die auf überwältigende Resonanz stießen, können Familien das Produkt nun auch auf Deutsch sowie Spanisch und Italienisch auf LEGO.com/braille-bricks erwerben.

LEGO Braille Bricks bieten innovatives und inklusives Spielangebot

Die LEGO Braille Bricks wurden im vergangenen Jahr als TIME Best Invention 2023 ausgezeichnet und für den ToyAward 2024, der alljährlich von der Spielwarenmesse in Nürnberg vergeben wird, in der Kategorie "Schoolkids" eingereicht.

"Die LEGO Braille Steine ermöglichen Kindern mit vermindertem Sehvermögen dasselbe wichtige Erlebnis wie sehenden Kindern: Gemeinsam mit ihren Freundinnen und Freunden oder der Familie etwas zu entdecken und zu erlernen - zum Beispiel die Brailleschrift. Als Organisation arbeiten wir bereits seit 2020 mit den LEGO Braille Steinen und haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Daher begrüßen wir es sehr, dass die Sets nun für alle erhältlich sind", so der Blinden- und Sehbehindertenverband Österreich (BSVÖ).

Auch Martine Abel-Williamson, Präsidentin der Weltblindenunion, kommentiert: "Für blinde und sehbehinderte Kinder, und auch für Erwachsene, macht es einen großen Unterschied, wenn sie ihre Braille-Welt mit ihren Liebsten teilen können. Die Verfügbarkeit von LEGO Braille Bricks für die breite Öffentlichkeit ist ein großer Schritt nach vorne, um sicherzustellen, dass mehr Kinder überhaupt erst Braille lernen möchten."

LEGO Braille Bricks sind mit allen LEGO Elementen kompatibel

Die LEGO Braille Bricks Sets enthalten 287 Steine in fünf Farben: weiß, gelb, grün, rot und blau. Alle Steine sind vollständig kompatibel mit anderen LEGO Produkten. Die Noppen auf jedem Stein sind so angeordnet, dass sie den Zahlen und Buchstaben im Braille-System entsprechen, darunter befindet sich jeweils die gedruckte Version des Symbols oder Buchstabens.

Für ein optimales Spielerlebnis und das schnelle Erlernen der Brailleschrift stehen auf LEGO.com eine Reihe von Spielanleitungen zur Verfügung - anhand beliebter Spiele wie 'Schere, Stein, Papier' können alle Familienmitglieder lernen, die Braille Bricks anzuwenden. Alle Spielanleitungen sind genau wie die Sets auf Deutsch, Spanisch, Italienisch, Englisch und Französisch erhältlich.

"Es war eine fantastische Erfahrung, mit Kindern, Familien sowie Expertinnen und Experten aus der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um das Produkt und die Online-Spielanleitungen zu entwickeln. So konnten wir zum Beispiel sicherstellen, dass die Farben, die Produktverpackung und das digitale Erlebnis für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen optimiert sind. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie Familien kreativ werden und Spaß beim gemeinsamen Spielen mit Braille haben", so Rasmus Løgstrup, leitender Designer der LEGO Gruppe für die LEGO Braille Bricks.

Das LEGO Braille Bricks Set kostet 89,99 EUR und kann unter LEGO.com/braille-bricks erworben werden.

Die LEGO Foundation wird auch weiterhin die LEGO Braille Bricks kostenlos über die nationalen Blindenverbände und andere Partnerorganisationen verteilen.

