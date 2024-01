Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Hannover (ots) - Die psychologische Dating-Plattform Gleichklang (https://www.gleichklang.de/) hat detaillierte Datenanalysen zu den Beziehungswünschen von 134.179 Frauen und 80.913 Männern in verschiedenen Altersstufen durchgeführt, um die Unterschiede in romantischen Beziehungsvorstellungen zu untersuchen.

Die Analyse konzentrierte sich auf die Altersgruppen von 18-39, 40-59 und 60+, wobei alle Teilnehmenden ihre Präferenzen bezüglich einer erneuten Heirat sowie dem Wunsch nach Zusammenziehen angaben. Alle Teilnehmenden waren aktuelle oder ehemalige Mitglieder von Gleichklang, wo sie nach einer Liebesbeziehung suchten.

Unterschiede im Heirats- und Zusammenziehenswunsch

Die Daten zeigten ein klares Muster: Mit zunehmendem Alter sinkt der Wunsch nach formellen Bindungen wie Heirat und dem Zusammenziehen, insbesondere bei Frauen.

Prozentuale Ergebnisse bezüglich Heiratswunsch

Frauen, die heiraten möchten:

- 18-39: 40,4% - 40-59: 27,3% - 60+: 19,1%

Männer, die heiraten möchten:

- 18-39: 37,2% - 40-59: 30,4% - 60+: 24,0%

Prozentuale Ergebnisse bezüglich Zusammenziehenswunsch:

Frauen, die zusammenziehen möchten:

- 18-39: 70,4% - 40-59: 53,8% - 60+: 40,6%

Männer, die zusammenziehen möchten:

- 18-39: 73,4% - 40-59: 66,2% - 60+: 64,8%

Wunsch nach Autonomie

Psychologe Gebauer, der die Daten analysierte, betont, dass diese Unterschiede zwischen den Altersstufen statistisch signifikant und speziell bei Frauen besonders deutlich ausgeprägt seien. Er erklärt diesen Trend mit einem gesteigerten Autonomiebedürfnis älterer Singles in romantischen Beziehungen.

Gebauer unterstreicht, dass neben dem Einfluss des Alters auch individuelle Unterschiede eine wichtige Rolle spielen. So strebten selbst in der Altersgruppe ab 60 noch immer signifikante Teile der Singles eine Heirat an - eine von fünf Frauen und einer von vier Männern. Auch bei jüngeren Singles liege zudem der Wunsch nach Heirat bei der Online-Partnersuche meistens nicht im Fokus. Gleichzeitig zeigten selbst im höheren Lebensalter Singles weiterhin ein Interesse daran, mit ihrer neuen Liebe zusammenzuziehen.

Die Studie beleuchtet laut Gebauer die vielfältigen Bedürfnisse und Wünsche von Singles in verschiedenen Altersstufen. Es werde deutlich, dass romantische Bindungen jenseits traditioneller Strukturen mit zunehmendem Alter an Bedeutung gewinnen können.

