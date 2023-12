Ein stimmungsvolles Winterwunderland erleben Besucherinnen und Besucher noch bis zum 7. Januar 2024 in der Autostadt in Wolfsburg: Der Themenpark verwandelt sich in eine idyllische Winterwelt mit 24 dekorierten Buden, 4.000 Quadratmetern Eisfläche und einem Lichtermeer. Weitere Informationen unter https://www.presseportal.de/nr/19185

Daten - "Winterwunderland":

- Gesamtfläche Winterinszenierung: mehr als 10.000 m² - Eisfläche: 4.000 m² - Schneewelt: 1.100 m² - 26 Buden insgesamt - davon 18 Gastronomie, 2 Schlittschuhverleih und 6 Merchandising- und Geschenkartikel - Ein historisches Karussell (aus dem Jahr 1965) für Kinder von 4 bis 12 Jahren - Ein Kettenkarussell auf dem Piazza Vorplatz für Kinder ab 8 Jahren - Ein geschmückter Weihnachtsbaum auf dem Piazza Vorplatz: Die Fichte ist 29 Meter hoch und 9,5 Tonnen schwer - Einsatz von ausschließlich LED-Lichterketten, LED-Lampen unterschiedlicher Größe und LED-Scheinwerfer

Öffnungszeiten:

- Beginn: Freitag, 8. Dezember 2023 - Ende: Sonntag, 7. Januar 2024 - Eislauffläche: täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet - Eisdisco: mit DJ Sonntag bis Donnerstag von 16:30 bis 19:30 Uhr (außer am 25.12.) - Wintermarkt: Mo. bis Fr. von 14 bis 22 Uhr und Sa. bis So. von 12 bis 22 Uhr - Schneewelt: täglich 12 bis 20 Uhr für Kinder von 4 bis 12 Jahren - Am 24. und 31. Dezember 2023 bleibt die Autostadt inklusive Wintermarkt geschlossen.

Alle Informationen unter www.autostadt.de/winter

