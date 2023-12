Pocking (ots) - Copywriting ist aus dem heutigen Marketingalltag nicht mehr wegzudenken. Lobna und Michael Schafhauser sind seit mehreren Jahren als Copywriter tätig und haben die Relevanz der Branche erkannt. Mit ihrer Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH haben sie sich der Aufgabe verschrieben, ihr Know-how an angehende Werbetexter weiterzugeben und ihnen so die Möglichkeit zu geben, sich ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Hier erfahren Sie, welche Copywriting-Skills es braucht, um effektive Newsletter zu verfassen, die Kunden überzeugen.

Der Arbeitsmarkt hat sich gewandelt: Immer mehr Anbieter jeglicher Branchen strömen auf den Markt und es entsteht ein Kampf um Kunden und Mitarbeiter. Umso wichtiger ist es, sich von seinen Konkurrenten abzuheben. In diesem Zusammenhang rückt besonders professionelles Copywriting mehr und mehr in den Fokus. Das Ziel eines jeden Copywriters ist es, die Zielgruppe mit Worten zu begeistern. "Werbetexte müssen von Beginn an überzeugen. Nur so ist es möglich, seine Zielgruppe zu erreichen und für sich zu begeistern", erklären Lobna und Michael Schafhauser, Gründer der Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH.

"Es muss also in erster Linie darum gehen, die Zielgruppe mit Emotionen in seinen Bann zu ziehen", so die Experten weiter. "Nur so ist es möglich, Interessenten am Ende auch in Kunden zu verwandeln." Lobna und Michael Schafhauser sind selbst erfahrene Copywriter und geben ihr Wissen und ihre Erfahrung in Form eines Coaching-Programms an andere Werbetexter weiter. Sie wissen daher genau, was ein Text braucht, um wirklich zu überzeugen. Wie sich dies auch im Newslettermarketing einsetzen lässt und was diese brauchen, um wirklich effektiv zu sein, haben die beiden Copywriter im Folgenden zusammengefasst.

Newsletter tragen zur Kundenbindung bei

Kundenkommunikation gehört heutzutage zum A und O der wirksamen Kundenpflege. Newsletter können dazu beitragen, die Bindung zu den Lesern zu vertiefen, indem Themen aufgegriffen werden, die aktuell sind, zur Lösung der Probleme einer bestimmten Zielgruppe beitragen und daher einen beratenden Charakter widerspiegeln. Dieser Kommunikationsstil weckt bei Interessenten und Kunden nicht nur Neugier, sondern führt auch dazu, dass im Newsletter angebotene Dienstleistungen oder Produkte gekauft werden. Wer einige wesentliche Punkte bei der Formulierung von Newslettern beachtet, kann diese zur Steigerung der Konversionsrate nutzen.

1. Kurze und prägnante Betreffzeilen

Um erfolgreiche Newsletter zu verfassen, ist es wichtig, die Gestaltung nicht dem Zufall zu überlassen. Die Betreffzeile ist das Erste, was den Empfänger erreicht und kann darüber entscheiden, ob der Newsletter überhaupt geöffnet wird. Daher sollte diese möglichst kurz und prägnant ausfallen. Lange Betreffzeilen hingegen wirken abschreckend und werden im Posteingang oft nicht in ganzer Länge angezeigt. Die Folge ist: Newsletter werden ungelesen gelöscht. Ferner sollten Aussagen auf den Punkt gebracht werden und Neugier wecken. Dies geschieht durch die Nutzung provokanter Fragen beziehungsweise überraschender Fakten, die den Leser dazu bewegen, mehr erfahren zu wollen. Eine persönliche Ansprache wirkt individuell und vermeidet den Eindruck von billigen Werbebotschaften.

2. Klare Strukturen und relevante Inhalte

Der Inhalt des Newsletters sollte informativ, gut strukturiert und ansprechend gestaltet sein. Es empfiehlt sich, aktuelle Trends aufzugreifen, häufige Einwände vorwegzunehmen und bisherige Kundenerfolge zu teilen. Klare Strukturen und die Beschränkung auf ein Angebot pro Newsletter machen die Vorteile eines Angebots transparent und übersichtlich. Zu viele Informationen und eine komplizierte Angebotspräsentation verursachen dagegen häufig Verwirrung bei den Kunden und sollten möglichst vermieden werden.

3. Emotionale Elemente

Um eine persönliche und emotionale Bindung herzustellen, sollten außerdem sogenannte Hero Storys eingebaut werden. Dazu bietet es sich in erster Linie an, positive Kundenstimmen und Erfolgsgeschichten zu implementieren: Menschen mit ähnlichen Problemen und Bedürfnissen fühlen sich so nicht nur verstanden, auch ihr Vertrauen in das Angebot oder die Dienstleistung steigt messbar. Fehlendes Storytelling hingegen erweckt einen unpersönlichen Eindruck und führt häufig dazu, dass Leser einen Newsletter nicht weiterlesen. Zudem sollte auf eine zielgruppenorientierte Sprache sowie eindeutige Handlungsaufforderungen geachtet werden, um Leser zum Kauf eines Produkts zu animieren.

Wer diese Aspekte berücksichtigt, wird es schaffen, effektive Newsletter zu formulieren, die die Zielgruppe begeistern und erhöht so seine Chancen, Interessenten in Kunden zu verwandeln.

