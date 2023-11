Maxhütte-Haidhof (ots) - Rund 167 Liter Kaffee trinken die Menschen hierzulande durchschnittlich im Jahr. Damit ist Kaffee mit Abstand das beliebteste Heißgetränk der Deutschen. Besonders Kapselsysteme sind für den schnellen Kaffeegenuss am Morgen eine beliebte Lösung - rund 63 Milliarden Kaffeekapseln werden jährlich verkauft und verursachen dabei weltweit etwa 100.000 Tonnen Abfall. Die Zero-Waste-Alternative kommt jetzt mit CoffeeB auch in die Netto-Regale: Anstatt herkömmlicher Aluminium- oder Plastik-Kapseln setzt CoffeeB auf kleine unverpackte Bälle aus gepresstem Röstkaffee. Die Schutzschicht basiert ausschließlich auf pflanzlichen Stoffen und bewahrt das Aroma des Kaffees. So entsteht hochwertiger Kaffeegenuss ohne Plastik- oder Aluminiumabfall. Die Coffee Balls können nach dem Aufbrühen einfach im heimischen Biomüll, auf dem Gartenkompost entsorgt werden und lassen sich später als Pflanzendünger weiterverwerten.

Kaffee-Fans finden in den Netto-Regalen sowie im Netto-Onlineshop bis zu acht unterschiedliche Kaffeesorten in verschiedenen Stärkegraden - von Lungo bis hin zum klassischen Espresso. Das Beste: Die dazugehörige Maschine "Globe" besteht zu einem großen Teil aus recycelten Materialien und arbeitet energieeffizient. Zudem ist sie modular konstruiert, sodass einzelne Komponenten gezielt ausgetauscht werden können. Auch Stiftung Warentest bestätigt mit der Bewertung "gut" die Qualität der Maschine.

Die CoffeeB-Artikel sind ab KW 49 dauerhaft und bundesweit in allen rund 4.300 Filialen und im Onlineshop unter www.netto-online.de von Netto Marken-Discount erhältlich.

"Wir freuen uns, unseren Kundinnen und Kunden das innovative CoffeeB-System anbieten zu können. Mit diesen nachhaltigeren Produkten erweitern wir unser umfangreiches Kaffee-Sortiment und bieten gleichzeitig eine umweltfreundlichere Alternative zu herkömmlichen Kapselsystemen", sagt Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Netto Marken-Discount.

"Wir freuen uns, Netto Marken-Discount im ersten Jahr des Roll-outs in Deutschland als kompetenten Partner mit an Bord zu haben. Wir teilen einheitliche Ziele in Sachen Nachhaltigkeit. Wir wollen mit CoffeeB den Kaffeekapselabfall nachhaltig reduzieren, Netto will den Ressourcenverbrauch deutlich minimieren. Gemeinsam können wir die weltweite Menge an mehr als 100.000 Tonnen Abfall pro Jahr, die durch Kaffeekapseln verursacht wird, vermeiden", sagt Frank Wilde, Head of CoffeeB.

Xerxes Shahparast, Geschäftsführer von Delica Deutschland, ergänzt: "Deutschland ist der größte Kaffeemarkt in Europa und zudem ist Kaffee das beliebteste Heißgetränk der Deutschen, deshalb ist dieser Markt so wichtig für uns. Hier können wir unsere mehr als 60-jährige Kaffee-Kompetenz einbringen, um auch in Sachen Nachhaltigkeit richtig etwas zu bewirken. In diesem Sinne freuen wir uns Netto als kompetenter Partner mit an Board zu haben, um unser nachhaltiges Kaffee-System einer noch breiteren Kundschaft anzubieten."

CoffeeB Kaffeemaschine Globe

Einzigartiges System ganz ohne Kapsel: Die CoffeeB Globe punktet mit einem modernen, platzsparenden Design auf jeder Küchenzeile - bereits nach wenigen Sekunden ist die Maschine aufgeheizt und einsatzbereit. Noch nachhaltiger: Die CoffeeB Globe schaltet sich nach der Nutzung innerhalb einer Minute selbst aus und besteht zu einem Großteil aus recyceltem Plastik. Durch den modularen Aufbau sind im Reparaturfall auch Einzelteile austauschbar.

- Optimaler Brühdruck: Kaffee wird von 7 bis 12 bar Kaffee extrahiert - Aus recyceltem Plastik - Sehr leise - Farbe: in Weiß oder Schwarz erhältlich - Preis: 99,00 Euro

CoffeeB Café Royal Lungo Bio

Italienischer Kaffee in Bio-Qualität: Mit seinem blumig-frischen Aroma schmeckt der CoffeeB Lungo Bio zu jeder Tageszeit und lässt sich hervorragend mit aufgeschäumter Milch oder Milchalternativen kombinieren.

- Bio-Arabica Mischung - Fairtrade zertifiziert - Trägt das EU-Bio-Logo - Vollständig kompostierbar - Stärkegrad: 4/10 - Inhalt: 9 Coffee Balls à 51 g - Preis: 3,69 Euro

CoffeeB Café Royal Lungo

Der Klassiker unter den Kaffees: Schokoladig-nussige Aromen vereinen sich mit den feinen Noten roter Beeren. Die vollmundig-milde Röstung eignet sich besonders gut als Basis für Caffè Latte aber auch zum puren Genuss.

- Aus 100 Prozent Arabica Bohnen - Rainforest Alliance zertifiziert - Vollständig kompostierbar - Stärkegrad: 5/10 - Inhalt: 9 Coffee Balls à 51 g - Preis: 3,49 Euro

CoffeeB Café Royal Lungo Forte

Würzig und mit süßlicher Karamellnote steckt im Lungo Forte ordentlich Power. Milde Arabica- und kräftige Robusta-Kaffeebohnen sind dabei die perfekte Kombination für ein vollmundiges Kaffeeerlebnis.

- Aus Arabica- und Robusta-Kaffeebohnen - Rainforest Alliance zertifiziert - Vollständig kompostierbar - Stärkegrad: 7/10 - Inhalt: 9 Coffee Balls à 51 g - Preis: 3,49 Euro

CoffeeB Café Royal Espresso Bio - nur online erhältlich

Mit dem Espresso Bio gibt es den Kaffee-Allrounder schlechthin, auch aus biologisch zertifiziertem Anbau. Fruchtig süß und intensiv ist der Dauerbrenner der Kaffeeszene eine ideale Grundlage für Latte Macchiato und Cappuccino.

- Bohnen aus zertifiziert biologischem Anbau - Fairtrade zertifiziert - Trägt das EU-Bio-Logo - Vollständig kompostierbar - Stärkegrad: 8/10 - Inhalt: 9 Coffee Balls à 51 g - Preis: 3,69 Euro

CoffeeB Café Royal Espresso

La Dolce Vita aus der Tasse: Der Alleskönner unter den Kaffeespezialitäten kommt mit süßlich-fruchtigen Aromen und Noten von Buttergebäck und Karamell daher und eignet sich hervorragend als Basis für Cappuccino oder Flat White.

- Aus Arabica- und Robusta-Kaffeebohnen - Rainforest Alliance zertifiziert - Vollständig kompostierbar - Stärkegrad: 5/10 - Inhalt: 9 Coffee Balls à 51 g - Preis: 3,49 Euro

CoffeeB Café Royal Espresso Forte

Hier ist Power drin: Samtige Crema vereint mit dem kräftigen Geschmack von Zartbitterschokolade, Cassis und Muskat machen den Espresso Forte auch als Espresso Doppio besonders lecker.

- Dunkle geröstete Arabica Bohnen - Rainforest Alliance zertifiziert - Vollständig kompostierbar - Stärkegrad: 8/10 - Inhalt: 9 Coffee Balls à 51 g - Preis: 3,49 Euro

CoffeeB Café Royal Ristretto - nur online erhältlich

Kräftiger Wachmacher: Tiefschwarz und mit einer starken Crema garantiert der Ristretto einen Koffein-Kick der besonderen Art. Die verkürzte Zubereitung des italienischen Espressos mit leicht rauchiger Lakritznote ist eine wunderbare Wahl für den koffeingeladenen Start in den Tag.

- Dunkle geröstete Arabica Bohnen - Rainforest Alliance zertifiziert - Vollständig kompostierbar - Stärkegrad: 9/10 - Inhalt: 9 Coffee Balls à 51 g - Preis: 3,49 Euro

CoffeeB Café Royal Decaffeinato

Volles Aroma ganz ohne Koffein. Der Decaffeinato verbindet Nuancen von Karamell mit Johannisbeere und ist besonders leicht bekömmlich. Ausgewogen würzig eignet sich die Mischung für koffeinfreie Kaffeekreationen aller Art.

- Rainforest Alliance zertifiziert - Vollständig kompostierbar - Stärkegrad: 5/10 - Inhalt: 9 Coffee Balls à 51 g - Preis: 3,49 Euro

Netto Marken-Discount im Profil:

Netto Marken-Discount gehört mit über 4.300 Filialen, rund 84.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wöchentlich 21 Millionen Kundinnen und Kunden und einem Umsatz von 15,8 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 5.000 Artikeln und einem Schwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto Marken-Discount über die größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur - dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte: Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit, schonender Umgang mit Ressourcen sowie die Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten. Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und der Förderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Netto außerdem entlang der Schwerpunktthemen Klimaschutz, Biodiversität, Süßwasser und Ressourcen daran, den eigenen ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Mit über 5.600 Auszubildenden zählt das Unternehmen zudem zu den wichtigsten Ausbildungsbetrieben des deutschen Einzelhandels und besetzt Führungspositionen bevorzugt mit engagierten Talenten aus den eigenen Reihen.

