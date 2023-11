Frankfurt (ots) - Weihnachtsfeier, Familienessen, Silvesterparty ... jetzt beginnt die festlichste Zeit des Jahres. Und da darf ein bisschen Glitter natürlich nicht fehlen! Deshalb hat die Plus-Size-Modemarke sheego eine tolle Auswahl an Kleidern, Blazern und Hosen zusammengestellt, die mit besonderen Materialien und festlichen Details für den Glamour-Effekt sorgen. Und damit sich jede Frau nicht nur schön, sondern auch rundum wohlfühlen kann, hat sheego darauf geachtet, dass alle Styles superbequem sitzen und genau auf die jeweiligen Kurven zugeschnitten sind.

Unter den Highlights befindet sich neben einem schwarzen Samtblazer ein tiefgrünes Meshkleid mit Glitzer. Doch was diese Styles besonders auszeichnet, ist ihre Vielseitigkeit - denn mit wenigen Handgriffen lassen sie sich immer wieder zu neuen und aufregenden Outfits kombinieren. Wie das funktioniert zeigen wir hier!

Tipp 1: Layering

Der Lagenlook sorgt für eine schöne Silhouette und bringt Spannung in jedes Outfit. Sehr schick wirkt zum Beispiel die Kombination aus dem edel schimmernden Samtblazer und einem zarten Chiffonkleid. Alternativ kann einfach eine Lederjacke über das Meshkleid gezogen werden - so wird feminine Eleganz mit einer Portion Coolness gemixt.

2. Mix & Match mit Accessoires

Der Look des Samtblazers lässt sich durch verschiedene Accessoires wie Broschen, Schals oder auffällige Ohrringe immer wieder verändern. Um den Stil eines Outfits zu variieren, kann man mit verschiedenen Schuharten experimentieren, von Sneakern über Stiefeletten bis hin zu High Heels.

3. Auf Kontraste setzen

Stilbrüche sorgen für Überraschungen. So wirkt die Kombination aus Thermo-Superstretchhose und einem lockeren Strickpullover lässig, aber dennoch stilvoll. Wird die Hose mit einem zarten Blusentop, getragen, entsteht ein stärkerer Kontrast.

Eines haben alle Stylingideen gemeinsam: Sie zeigen, dass die Festtagskollektion von sheego nicht nur eine breite Auswahl an besonderen Einzelteilen bietet, sondern sich auch mit minimalem Aufwand in vielfältige Looks verwandeln lässt. Looks, in denen Frauen sich selbst feiern können, ihre Individualität - und ihre Kurven!

