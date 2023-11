Lübecker Bucht (ots) - Strandurlaub im Winter? An der Ostsee Schleswig-Holsteins? Die Lübecker Bucht zeigt, dass das eine sehr gute Idee ist. Im Scharbeutzer Kurpark wartet eine große, überdachte Echteis-Bahn mit der wahrscheinlich längsten Schlittschuh-Schleife Schleswig-Holsteins auf die Besucher. Entlang des Küstenstreifens laden gemütliche Wintertreffs zu Glühwein und Punsch mit Meerblick ein, zu Silvester gibt es Partys und mehrgängige Menüs und am ersten Tag des neuen Jahres gehts zum Neujahrsspaziergang an den Strand.

EISWELT SCHARBEUTZ - das Winter-Highlight an der Ostsee

Den Mittelpunkt der EISWELT SCHARBEUTZ bildet eine 450 Quadratmeter große, überdachte Eisfläche. Als derzeit einziger Urlaubsort in Schleswig-Holstein hat Scharbeutz zusätzlich zu der zentralen Echteis-Fläche einen 250 Meter langen Eis-Rundlauf installiert, der als Schleife durch den illuminierten Kurpark und auf einer extra angelegten Brücke sogar über den Kurparksee führt. Drumherum sorgt ein lichtergeschmückter Budenzauber mit wärmenden Getränken und Leckereien auf die Hand dafür, dass man vor und nach dem Eisvergnügen gemütlich mit Freunden, Familie und Kollegen zusammenkommen und es sich gemeinsam gut gehen lassen kann. Dazu gibt es besondere Aktionstage, Après-Schlittschuh-Partys und eine Silvester-Sause im großen Winterzelt. Die EISWELT SCHARBEUTZ steht noch bis zum am 4. Februar 2024 im Scharbeutzer Kurpark.

Gemütliche Wintertreffs entlang der Küste

An der Lübecker Bucht erlebt man den Winter von seiner schönsten Seite. Neben weiten, leeren Stränden, die zu langen Spaziergängen einladen, wird es an vielen Orten in und rund um die Bucht winterlich gesellig. An gemütlichen Wintertreffs und auf kleinen lichtergeschmückten Weihnachtsmärkten trifft man sich und wärmt sich bei Glühwein und Punsch. Lagerfeuer und Weihnachtsstimmung, kuschelig eingerichtete Winter-Zelte mit Seeblick, geschmückte Holzhüttchen und dazu Musik, wärmende Getränke und süße und herzhafte Leckereien geben in der Lübecker Bucht dem Winterblues keine Chance und sorgen für stimmungsvolles Weihnachts- und Winterfeeling am Meer.

Silvester mit Meerblick

Zu Silvester einfach mal raus? Ans Meer und mit Seeluft um die Nase das neue Jahr begrüßen? An der Lübecker Bucht wartet hierfür der weite Winterstrand und schöne, gemütliche Urlaubsunterkünfte auf die Gäste. Für die Extra-Portion 'Hygge' gibt es Ferienhäuser mit einem Kamin, um den man sich abends mit der Familie oder Freunden in heimeliger Atmosphäre versammelt und das Gute im Leben genießt. Für die letzte Nacht des alten Jahres gibt es gleich mehrere Gestaltungsmöglichkeiten. Auf den Partys in den Küstenorten wird nicht ins neue Jahr gerutscht, sondern bei viel guter Musik reingetanzt. Wer sich ins neue Jahr schlemmen möchte, kann sich mit einem Silvesterbuffet oder einem mehrgängigen Silvestermenü verwöhnen lassen, bevor es dann um Mitternacht an den Strand geht. Egal für welche Variante man sich entscheidet, einen Neujahrsspaziergang am Strand sollte man auf jeden Fall für den nächsten Tag einplanen, um den guten Vorsatz fürs neue Jahr - mehr Zeit am Meer - gleich in die Tat umzusetzen.

