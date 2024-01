Berlin (dpa/tmn). Kulturveranstaltungen im Ausland mit organisieren? Das ist etwa bei einem Freiwilligen Sozialen Jahr über das Programm Kulturweit möglich. Wer 2024 starten will, sollte sich rechtzeitig bewerben.

Wer ein Freiwilliges Soziales Jahr im Ausland machen möchte, kann das zum Beispiel über das Programm Kulturweit tun. Die aktuelle Bewerbungsrunde für das Bildungsprogramm der Deutschen Unesco-Kommission, das vom Auswärtigen Amt gefördert wird, läuft noch bis zum 12. Januar 2024.

Das Freiwillige Soziale Jahr startet dann am 1. September 2024 - und dauert sechs oder zwölf Monate. Engagieren können sich junge Menschen zwischen 18 und 26 Jahren.

Plätze auch in Zentral- und Westasien

Zu den Aufgaben können beispielsweise die Assistenz im Deutschunterricht einer Partnerschule, die Organisation von Kulturveranstaltungen an einem Goethe-Institut oder Projekte zur Umweltbildung in einem Unesco-Biosphärenreservat gehören. Für die Ausreise im September 2024 werden verstärkt Plätze in Europa (Baltikum, Mittel-, Ost- und Südosteuropa) und Zentral- und Westasien angeboten, wie die Deutsche Unesco-Kommission informiert.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Bildungsprogramms erhalten ein monatliches Taschengeld und einen Zuschuss für Unterkunft und Verpflegung. Auch ein Sprachkurs im Gastland wird bezuschusst.

Gut zu wissen: Plant man nach der Schule einen Auslandsaufenthalt, können auch weitere öffentlich geförderte Programme in Frage kommen. Dazu gehören etwa der entwicklungspolitische Dienst Weltwärts oder das Europäische Solidaritätskorps.

© dpa-infocom, dpa:231219-99-349451/3 (dpa)