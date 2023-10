Arbeitszeugnis: Schlussformel darf nicht gestrichen werden

Das arbeitsrechtliche Maßregelungsverbot sieht vor, dass ein Arbeitnehmer bei einer Vereinbarung nicht benachteiligt werden darf, weil er in zulässiger Weise seine Rechte ausübt.

Um Formulierungen in Arbeitszeugnissen gibt es immer wieder Streit. Doch nicht nur die Beurteilung der Leistungen selbst kann für Konflikte sorgen. Was gilt, wenn der Dank am Ende fehlt.