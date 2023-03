Nachweise, Kosten, Beratung Ausländischer Berufsabschluss: So gelingt die Anerkennung

Ohne Dokumente wird es schwierig: Wer seinen ausländischen Berufsabschluss in Deutschland anerkennen lassen möchte, braucht dafür in der Regel auch die entsprechenden Zeugnisse oder Urkunden.

Will man einen ausländischen Berufsabschluss in Deutschland anerkennen lassen, muss man vor allem eines haben: die richtigen Dokumente. Was sonst noch wichtig ist.