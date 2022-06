Zahl der Erasmus-Anträge im Höhenflug

Viele Studierende wollen mit Erasmus ein Semester im Ausland verbringen. In diesem Jahr wurden bereits 71.000 Anträge gestellt.

Die Corona-Lage hat sich in vielen Ländern Europas deutlich entspannt. Da heißt es für viele Studierende: Ab ins Ausland. Selten war die Zahl der Erasmus-Anträge so hoch wie in diesem Jahr.