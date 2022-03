Facharbeiter Ausländischen Berufsabschluss anerkennen lassen - so geht's

Bereits eine Ausbildung aus dem Ausland in der Tasche? Dann können Sie sich den Titel in Deutschland anerkennen lassen.

Bleiben Flüchtlinge aus der Ukraine länger und wollen in Deutschland in ihrem erlernten Beruf arbeiten, müssen sie möglicherweise ihren Abschluss anerkennen lassen. So ist der Weg dahin.