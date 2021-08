Bessere Aufstiegschancen Gesetz für mehr Frauen in Führungspositionen tritt in Kraft

Für große Unternehmen treten nun neue Bestimmungen für die Besetzung von Spitzenpositionen mit Frauen in Kraft.

Mehr Frauen in der Unternehmensführung: Ein verabschiedetes Gesetz verpflichtet große Unternehmen in Deutschland zu mehr weiblicher Beteiligung in den Vorständen.