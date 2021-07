Pandemie setzt auch Azubis und dual Studierenden zu

Die Mehrheit der befragten Auszubildenden klagte über schlechtere Lernbedingungen an den Berufs- und Hochschulen während der Wintermonate.

Corona hat nicht nur die Abläufe in den allgemeinbildenden Schulen durcheinander gewirbelt. Auch in den Betrieben und Berufsschulen lief vieles daneben. Durchaus mit Folgen für die jungen Menschen in Arbeit, wie eine Studie zeigt.