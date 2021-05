Fast 1,7 Milliarden Überstunden im Pandemiejahr 2020

Licht leuchtet in einem Bürogebäude. Trotz Pandemie wurden im vergangenen Jahr 1,67 Milliarden Überstunden geleistet.

Corona brachte vielen Betrieben einen Einbruch. Millionen Beschäftigte wurden in Kurzarbeit geschickt. Doch an den Überstunden in Deutschland hat sich wenig geändert.