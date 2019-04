So fordert man richtig Feedback vom Chef

Hamburg. Lob ist schön zu hören. Nicht immer können Mitarbeiter aber aus dem Feedback ihrer Vorgesetzten etwas ablesen. Beschäftigte sollten ihren Chef oder Vorgesetzten daher um ein ganz bestimmtes Vorgehen bitten.

Immer wenn dem Chef auffalle, dass der Mitarbeiter etwas richtig gemacht hat, sollte er kurz innehalten und seine Reaktionen beschreiben - etwa, indem er erklärt, welche drei Dinge gerade wirklich gut geklappt haben. Das raten die Autoren Marcus Buckingham und Ashley Goodall in der Zeitschrift "Harvard Business Manager" (Ausgabe Mai 2019).

Nachhaken lohnt sich dabei: Wenn der Vorgesetzte etwa die "gute Arbeit" lobt, sollten Mitarbeiter fragen: "Welcher Teil? Und was genau haben Sie gesehen, dass Sie gut fanden?". Das sei kein Fishing for Compliments. Die Strategie helfe vielmehr zu verstehen, was man im Job verbessern oder eben genau so wiederholen könne.