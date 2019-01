Buchtipp: Mit "Master of Desaster" raus aus der beruflichen oder privaten Krise

Lesen bringt die Karriere voran, kann aber auch privat helfen. „Master of Desaster“ von Sabine Zehnder ist dafür ein gutes Beispiel

Autorin Sabine Zehnder setzt sich in „Master of Desaster“ mit Selbsthilfe auseinander. Sie liefert eine Anleitung, die funktioniert.

Buchtipp „Master of Desaster“ soll helfen, Krisen zu bewältigen

Berlin. So wie Zufall und Glück bei einem Erfolg oft Pate stehen, kann das Schicksal auch in die andere Richtung ausschlagen. Verluste oder Niederlagen im Berufs- oder Privatleben gehen an keinem spurlos vorüber.

Problematisch wird es, wenn mehrere Tiefschläge aufeinander folgen. Dann ist sie da, die veritable Lebenskrise. Willkommen im Desaster.

Blick auf die Lösung oft verstellt

Das Problem in einer solchen Situation sind die eingeschränkten persönlichen Ressourcen. Denn unabhängig von den externen Faktoren reduziert der hohe Stresspegel das Wahrnehmungs- und Denkvermögen.

Ein Gefühl der Ausweglosigkeit oder Verzweiflung stellt sich ein. Dabei gäbe es mehrere gute Lösungen, wäre der Blick auf sie nicht verstellt.

„Master of Desaster. Weil aufgeben keine Option ist“ von Sabine Zehnder.

Sabine Zehnder kennt sich aus mit diesem Zustand. Offen berichtet die IT-Projektmanagerin in ihrem Buch „Master of Desaster. Weil Aufgeben keine Option ist“ (Verlag Business ­Village, 208 Seiten, 19,95 Euro) von persönlichen und beruflichen Krisen.

Sie ist offenbar gestärkt daraus hervorgegangen. Dabei haben ihr Tricks und Kniffe geholfen, die sie in diesem Ratgeber zusammenfasst. Im Kern besteht das Lösungsmodell darin, die Situation schonungslos zu analysieren, dann alle Optionen zusammenzutragen und darauf aufbauend einen Masterplan zu schmieden.

Hilfe zur Selbsthilfe

Das Buch ist eine Anleitung zur Selbsthilfe. Daneben braucht der Leser, der diesen Weg gehen will, ein dickes Notizbuch, um seinen persönlichen Pfad darin aufzuzeichnen. So angewendet, funktioniert dieses Arbeitsbuch.

Raus aus dem Desaster

Es gibt Krisen, bei denen therapeutische Hilfe oder ein externer Coach die beste Wahl sind, stellt die Autorin klar. Doch für alle anderen Fälle ist dieses Buch eine große Hilfe.

Es ist ein gutes Navigationssystem, um nach persönlichen Katastrophen und Niederlagen einen Weg aus dem Desaster zu finden.