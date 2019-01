Arbeitsrecht: Muss Büroassistentin private Pakete des Chefs zur Post tragen?

Eine Büro-Mitarbeiterin will nicht mehr die Pakete des Chefs zur Post tragen. Ein Anwalt erklärt, ob sie dazu verpflichtet werden kann.

Berlin. Jacob Schmitz, Rechtsanwalt in der Kanzlei Prof. Dr. Streich & Partner, ist auf Arbeitsrecht spezialisiert. Hier beantwortet er Leserfragen.

Muss ich alles tun, was mein Chef mir aufträgt? Ich bin als Büroassistentin angestellt – und soll seine privaten Pakete zur Post tragen.

Das sagt der Anwalt: Sie dürfen Aufgaben verweigern, wenn Sie zu ihnen nicht arbeitsvertraglich verpflichtet sind. Sie müssen also nicht alles tun, was Ihr Chef Ihnen aufträgt, sondern nur das, worauf Sie sich mit ihm im Arbeitsvertrag geeinigt haben.

Schauen Sie nach, ob in Ihrem Vertrag eine Aufgabenbeschreibung enthalten ist. Wenn sich die genauen Tätigkeiten Ihrem Arbeitsvertrag nicht entnehmen lassen, haben Sie sich möglicherweise nur auf die Stellenbezeichnung geeinigt.

Rechtsanwalt Jacob Schmitz, Kanzlei Prof. Dr. Streich & Partner.

Foto: Sven Lambert

Sind die Aufgaben einer Büroassistentin auch nicht in einer geltenden Betriebsvereinbarung oder in einem Tarifvertrag geregelt, so hat Ihr Chef gemäß Paragraf 106 der Gewerbeordnung das Recht, den Inhalt Ihrer Arbeitsleistung nach billigem Ermessen näher zu bestimmen.

Bei der näheren Bestimmung Ihrer Aufgaben müsste Ihr Chef zum einen darauf achten, dass diese mit der Stellenbezeichnung in Einklang gebracht werden können. Zum anderen darf deren Übertragung nicht unzumutbar sein.

Was steht im Arbeitsvertrag?

Das Tragen von Paketen zur Post passt ganz allgemein in den Aufgabenkreis einer Büroassistentin und eine Unzumutbarkeit dürfte insoweit ausgeschlossen werden können. Allerdings erwähnen Sie, dass es sich um private Pakete handelt.

Ob diese Tatsache rechtlich relevant ist, hängt wiederum allein von Ihrem Arbeitsvertrag ab. Bei der Bezeichnung Büroassistentin dürfte viel dafür sprechen, dass Sie nicht verpflichtet sind, private Pakete zur Post zu tragen.