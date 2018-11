Von Beruf Künstler: Harter Weg für junge Berliner

Berlin. Sicherheit? Planbarkeit? Wer einen Berufsweg als Maler oder Bildhauer einschlägt, hat keine Garantien. „Man muss sich viel bewerben, mit etwas Glück bekommt man Stipendien“, erzählt Ana Belén Cantoni.

„Ich gehe Schritt für Schritt und akzeptiere, was das Jahr bringen wird.“ Das Glück war oft auf ihrer Seite. Die gebürtige Peruanerin wuchs in Kolumbien auf und studierte dort Kunst. Ein Stipendium ermöglichte es ihr, ein Masterstudium in Malerei in den USA zu absolvieren.

Über den DAAD nach Deutschland

Von San Francisco aus führte ihr Weg nach Deutschland. „Ich wollte unbedingt Bildhauerei lernen“, sagt die 35-Jährige.

Über den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) kam sie an die Weißensee Kunsthochschule Berlin und machte dort im Sommer 2018 ihren Abschluss. „Ich hatte viel Freiraum, was für mich perfekt war“, sagt Cantoni. „Durch meine Zeit in Weißensee veränderte sich meine Arbeit, Formen und Materialien komplett.“

Ausstellung im Projekt der Nationalgalerie

Zum Abschluss des Studiums in Weißensee präsentieren die Absolventen ihre Arbeiten in einer Diplom-Ausstellung. Daraufhin wurde Ana Belén Cantoni gemeinsam mit zwei weiteren Künstlern eingeladen, ihre Werke einen Monat lang in der Ausstellungsreihe „Rundgang 50­Hertz“ zu präsentieren.

Das ist eine Kooperation zwischen der Nationalgalerie und dem Stromnetzbetreiber 50Hertz. Gezeigt wird zeitgenössische Kunst.

Ehrenamtliche Kunstworkshops

Zurzeit arbeitet Cantoni viel in ihrem Atelier in Johannisthal. Für einen Kulturverein bietet sie ehrenamtlich Kunstworkshops an. Gern würde sie in Berlin bleiben. Doch das hänge noch von vielen Unbekannten ab. Auf der anderen Seite ist sie sich einer Sache aber sicher: „Wenn auch vieles unsicher ist: Es geht immer irgendwie weiter.“

„Man braucht viel Selbstbewusstsein und muss sich selbst vertrauen können“, sagt Charlotte Jacoby. Sie ist Studentin der Bildhauerei an der Weißensee Kunsthochschule und absolviert zurzeit ein Auslandssemester in Finnland.

Über den Tellerrand schauen

Anderthalb Jahre sparte sie dafür, obwohl sie über das Erasmus-Programm unterstützt wird.

Bildhauerin Charlotte Jacoby.

Foto: Adrienne Kömmler

Erasmus ist ein Förderprogramm der Europäischen Union. „Es hat Sinn, mal seinen geschützten Raum zu verlassen und über den Tellerrand zu schauen“, findet die gebürtige Hamburgerin.

Für die Kunstwelt gilt das ganz besonders, schließlich ist sie international vernetzt, sagt Jacoby.

Friseurin, Kunsttherapeutin, Kunststudentin

Zu ihrem Kunststudium fand sie auf Umwegen. Im Anschluss an eine Friseurausbildung holte sie ihr Abitur nach, gefolgt von vier Jahren Bachelorstudium der Kunsttherapie an einer privaten Hochschule in Ottersberg bei Bremen.

Das Studium habe ihr „die gewisse Reife gebracht“, mit der sie 2015 nach Weißensee ging. „Vorher hätte ich mich gar nicht an dieses Kunststudium rangetraut“, sagt die 31-Jährige.

Jacoby räumt mit Vorurteilen auf: „Es heißt oft, Kunststudenten sind Schlendriane. Die meisten arbeiten wirklich viel.“ Sich für Projektförderungen, Stipendien oder Preise zu bewerben, gehöre dazu.

Lieber unangepasst sein

„An den Präsentationen zu arbeiten, seine Arbeit vorstellen zu können – das muss man lernen“, sagt die Bildhauerin. Es gehe nicht darum, mit seiner Kunst zu gefallen, findet sie. Im Gegenteil, es sei gut, unangepasst zu sein.

Nach dem Diplomabschluss in Weißensee will Charlotte Jacoby vielleicht promovieren. „Es gibt in Weimar, Hamburg, aber auch in Finnland die Möglichkeit, den Doktor in freier Kunst zu machen“, erzählt sie. Sie könne sich vorstellen, anschließend an einer Kunst-Uni zu lehren.

Vorteile wären ein sicherer Job und ein festes Einkommen.

Keine üppigen Verkaufserlöse

Ob ausgesprochen oder unausgesprochen – bei allen Künstlern schwingt immer eine Frage mit: Komme ich mit meiner Arbeit auch finanziell klar? Nur wenige erzielen für ihre Kunstwerke üppige Verkaufserlöse, und nur eine Minderheit kann allein mit der Kunst sein Leben finanzieren.

Der Berliner Künstler Lorenz Lang.

Foto: Adrienne Kömmler

Für Lorenz Lang wird die Arbeit als Kunstlehrer das Sicherheitsnetz sein. Der 22-Jährige studiert im dritten Semester an der Universität der Künste (UdK). „Kunst ist mein Hauptfach“, erzählt er. „Mein Studium ist gesplittet.

Kunstbegeisterte Eltern

Als zweites Fach belege ich Geschichte an der Freien Universität.“ Mit Kunst habe er sich schon früh beschäftigt, auch bedingt durch seine kunstbegeisterten Eltern.

Sein Faible zeigte sich als Erstes in seinen Schulheften. Deren Seiten illustrierte er reichlich. „Die Hefte habe ich noch“, erzählt er. Doch Zeichnen will er das noch nicht nennen, eher „Rumgekritzel“.

Verbindung von Kunst und Pädagogik

Lang bastelte anderthalb Jahre an seiner Mappe, mit der er sich an der UdK bewarb – und angenommen wurde. Die berufliche Verbindung von Kunst und Pädagogik findet er perfekt.

Seine Kreativität kann er in den UdK-Ateliers ausleben: Fotolabor, Holzwerkstatt, Metall-, Papier- und Stoffwerkstätten stehen zur Verfügung. Gerade hat er sich für Siebdruck angemeldet. Die Ateliernutzung ist gratis, doch Materialkosten müssen die Studierenden selbst tragen.

Nachhilfe geben, um Material zu bezahlen

Da kommen monatlich schnell 100 Euro zusammen. „Um alle Kosten zahlen zu können, arbeite ich nebenbei und gebe Schülern Nachhilfestunden“, erzählt Lang.

„Es ist gar nicht so einfach, einen Job zu finden, der sich zeitlich mit dem Studium vereinbaren lässt.“ Zumal die Uni auch am Wochenende Workshops veranstalte.

Ursprüngliches Berufsziel war Kunsttherapeutin

Jenny Claire Heck hat 2017 ihren Abschluss in bildender Kunst an der UdK gemacht. Als Tochter einer Engländerin wuchs sie zweisprachig auf. Das war mit ein Grund dafür, dass sie nach dem Abitur zunächst ins Ausland ging.

Künstlerin Jenny Claire Heck wurde an der UdK Berlin ausgebildet.

Foto: Adrienne Kömmler

In den Niederlanden absolvierte Heck an einer staatlichen Fachhochschule ein vierjähriges Bachelorstudium in Kunsttherapie. „Als ich dann 2008 nach Berlin kam, fand ich keinen Job, dabei wollte ich eigentlich als Kunsttherapeutin loslegen“, erzählt sie.

Harte Realität kennengelernt

Doch es gelang ihr nicht, in dem Bereich Fuß zu fassen. Sie schlug sich mit sozialpädagogischen Jobs durch. „Ich habe damals die harte Realität kennengelernt“, sagt Heck.

Aus Vernunftsgründen entschied sie sich dann dafür, Kunst auf Lehramt an der UdK zu studieren.

„Wahrscheinlich wäre ich eine gute Lehrerin geworden“, glaubt die 36-Jährige – doch glücklich wohl eher nicht. Als ihr das klar war, bewarb sie sich erneut an der UdK, diesmal als reine Kunststudentin.

Als Meisterschülerin ausgezeichnet

2017 machte sie ihren Abschluss und durfte Meisterschülerin werden. Der Titel wird besonders begabten Studierenden verliehen, die sich im Rahmen eines einjährigen Meisterschülerstudiums an der UdK weiterentwickeln können.

Inzwischen ist Heck als künstlerische Mitarbeiterin bei der UdK angestellt. Sie unterrichtet in der Grundlehre. Das ist der erste Studienabschnitt, in ihm wird die künstlerische Basis vermittelt. „Ein Traumjob, denn ich kann sowohl lehren als auch künstlerisch arbeiten“, sagt Jenny Claire Heck.

„Der Markt ist übersättigt“

Lehramtsstudenten machen die Mehrzahl ihrer Studierenden aus. Die Situation für freischaffende Künstler in Berlin sieht Heck kritisch. „In Berlin gibt es etwa 9000. Der Markt ist übersättigt.“

Fast 30 Jahre lang behauptete sich Pia Linz als freischaffende bildende Künstlerin. Seit 2016 ist sie Professorin für Malerei an der Weißensee Kunsthochschule, inzwischen auch Fachgebietssprecherin.

Klassischer Kunstmarkt verliert an Bedeutung

Künstlerkarrieren werden immer vielfältiger, ist ihre Erfahrung. Den Grund sieht sie unter anderem darin, dass der klassische Kunstmarkt für viele Künstler keine Rolle mehr spielt. Auch außerhalb dessen lasse sich Geld verdienen.

Beispielsweise hätten ehemalige Studierende einen Verein gegründet, in dem sie künstlerische Projekte für Schulen und andere Einrichtungen entwickeln. Wer seine berufliche Zukunft in der Kunst sucht, sollte also in mehr als einer Hinsicht kreativ sein.