Zahntechniker: Anspruchsvolle Ausbildung in 3,5 Jahren

Berlin. Zahntechniker sind bei Zahnärzten, in Dentalkliniken oder zahntechnischen Laboren angestellt. Dort fertigen sie Kronen, Brücken, Implantate oder Zahnprothesen an. Den Zahnersatz modellieren sie mithilfe eines Gipsabdrucks vom Gebiss des Patienten. Außerdem reinigen und reparieren sie die Prothesen, und sie stellen außerdem individuelle Zahnspangen her.

Zahntechniker werden in dreieinhalb Jahren ausgebildet. 47 Prozent starten mit Abitur in ihre Lehre, 40 Prozent mit mittlerem Schulabschluss. In dem Beruf muss man geschickt, sorgfältig und genau im Beobachten sein – etwa um kleinste Abweichungen zwischen dem Kieferabguss und der Prothese zu erkennen.

Bis zu 895 Euro Azubi-Gehalt

Im vierten Ausbildungsjahr sind bis zu 895 Euro Gehalt möglich. Weitere Informationen über das Berufsbild und die Branche halten der Verband Deutscher Zahntechniker-Innungen (VDZI) und der Verband medizinischer Fachberufe bereit. (apa)