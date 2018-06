Buchtipp: "New Workspace Playbook" - über den Zusammenhang von Architektur und Unternehmenserfolg

Autorenkollektiv Dark Horse Innovation zeigt, was Architektur mit Erfolg zu tun hat. Der Rezensent findet es durchdacht und großartig.

Berlin. Das Gebäude 20 auf dem Campus des Massachusetts Institute of Technology wurde zur Legende: Als Provisorium aus Holz errichtet, diente es seit den 1940er-Jahren als Arbeitsstätte für ausgewählte Wissenschaftler. Zahlreiche spektakuläre Erkenntnisse wurden in diesem "Building 20" gewonnen, und bis zu seinem Abriss 1998 galt es als "magischer Inkubator".

Offensichtlich bot die Architektur des Hauses den perfekten Rahmen für herausragende schöpferische Leistungen.

„New Workspace Playbook“ vom Autorenkollektiv Dark Horse Innnovation.

Foto: Murmann Verlag

Dieser Idee vom Zusammenhang von Raumkonzept und Arbeitsergebnis folgt auch die Berliner Agentur Dark Horse. Sie entwickelt Lösungen für den Mix aus hoch konzentrierter Einzelleistung und schnellem Austausch im Team, der durch Innenarchitektur und Ausstattung entscheidend gefördert werden soll.

Das Buch "New Workspace Playbook. Das unverzichtbare Praxisbuch für neues Arbeiten in neuen Räumen" wurde vom Autorenkollektiv Dark Horse Innovation verfasst (Verlag Murmann Publishers, 287 S., 34 Euro).

Buch liefert keine Patentrezepte

Es definiert im ersten Teil sechs Prinzipien – keine Patentrezepte – für den modernen Arbeitsraum. Die perfekte Arbeitsumgebung ist immer maßgeschneidert.

Um den Gestaltungsprozess von der Analyse der Arbeitsabläufe bis zur quadratmetergenauen Raumaufteilung geht es im zweiten Teil des Buchs. Viele Fotos und Beispiele illustrieren die Darstellung.

Durchdacht und mit Liebe zum Detail

Ausstattung und Gestaltung dieses Arbeitsbuchs sind über jeden Zweifel erhaben. Fotos, Infografiken, Diagramme, Zusammenfassungen, Checklisten – alles ist durchdacht und mit Liebe zum Detail umgesetzt.

Die Tonalität des Textes ist eher steril und technisch.

Großartige Beispiele in Wort und Bild

Wer über neue Organisationsformen und agile Teams nachdenkt, kommt an der Raumgestaltung nicht vorbei. Was man aus einer schnöden Bürofläche zaubern kann, zeigt dieses Buch anhand großartiger Beispiele in Wort und Bild.

Wer Spitzenteams will, sollte ihnen einen passenden Raum geben. Wie der aussieht, was er kostet und wie man ihn baut, beschreibt dieses Buch.