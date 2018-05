Buchtipp: Empfehlenswert - "Das Storytelling Handbuch" von Ron Kellermann

Berlin. Die Welt wird von Geschichten zusammengehalten, im Großen wie im Kleinen: Jede Religion besteht aus einer großen Erzählung, jeder Mensch, der sich fragt, wie bin ich zu dem geworden, der ich bin, antwortet darauf mit seiner Geschichte.

Psychologen nennen das narrative Identität. Seit einigen Jahren macht professionelles Storytelling als Kommunikationstrend Karriere. Denn mit der richtigen Geschichte wird Abstraktes konkret, Zusammenhänge und Beziehungen werden deutlich.

„Das Storytelling Handbuch“ von Ron Kellermann.

Foto: Midas Management

Gute Geschichten sind spannend, stiften Sinn und laden zur Identifikation ein. Unternehmen können in ihrer internen und externen Kommunikation davon profitieren. Ron Kellermann ist Spezialist auf diesem Gebiet und hat "Das Storytelling Handbuch" geschrieben (Midas Verlag, 320 S., 34,90 Euro).

Im ersten Teil erläutert der Autor Aufbau und Bestandteile einer funktionierenden Geschichte. Im zweiten Teil geht es um die praktische Anwendung. Nützlich sind die Hinweise, wie man kognitive Themen wie zum Beispiel Energieversorgung, Handelspolitik, Robotik oder alternde Gesellschaft in spannende Geschichten verpackt. Wer das beherrscht, wird sein Publikum nie mehr mit einer Präsentation langweilen.

Viel Theorie: Es fehlt an Beispielen

Das Buch ist vor allem in seinem ersten Teil sehr theorielastig. Der Leser bekommt damit eine systematische Ordnung in die Hand, mit der er sich sicher in der Materie bewegen kann. Verständnis und Lesefreundlichkeit würden allerdings durch ein paar Beispiele mehr gefördert.

Im Blog des Autors gibt es einen guten ersten Eindruck vom Thema und weiterführende Informationen.

Empfehlung für Fach- und Führungskräfte

Das Handbuch ist eine Empfehlung für Fach- und Führungskräfte in der Wirtschaft. Besonders profitieren davon zum Beispiel Menschen mit technischer oder naturwissenschaftlicher Ausbildung, deren Denken auf Fakten und logische Zusammenhänge trainiert ist.

Hier finden sie das Handwerkszeug, um auch die Herzen ihrer Zuhörer zu gewinnen. Denn die bessere Geschichte punktet.