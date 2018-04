Positive Antreiber können auch den Stress verstärken

Hamburg. Unabhängigkeit und Selbstbestimmung, Leistung bis hin zur Perfektion - oder einfach ein Team zum Wohlfühlen. Jeder Berufstätige hat Werte oder Wünsche, die ihn bei der Arbeit antreiben. Das ist zunächst gut.

In bestimmten Situationen können diese Motivatoren aber auch in Stress umschlagen, warnt die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW). Wer unbedingt beliebt sein will, reagiert schlecht auf negative Kritik aus dem Team. Und wer gerne die Kontrolle über Situationen behält, kommt mit Risiken weniger gut zurecht als andere.

Wer das über sich weiß, kann potenziell stressige Situationen aber vorab erkennen und Gegenmaßnahmen einleiten. Das können Merksätze sein oder Fragen an sich selbst. Perfektionisten können sich zum Beispiel Parolen wie "So gut wie möglich, so gut wie nötig" einhämmern. Oder sie fragen sich, was bei einem Fehler in der aktuellen Situation die schlimmste Folge wäre. Und wer bis zur Selbstausbeutung autonom arbeitet, kann sich angewöhnen, immer wieder nach delegierbaren Aufgaben zu suchen - und so vielleicht doch etwas Entlastung schaffen.

( dpa )