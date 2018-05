IHK-Stellenforum: Digitalisierung ist kein Jobkiller

Digitalkompetenz und Flexibilität werden am Arbeitsmarkt immer wichtiger. Personaler und Geschäftsführer besuchen das IHK-Stellenforum.

Berlin. Digitalisierung ist das dominierende Zukunftsthema in der Arbeitswelt. Dadurch entstehen neue Geschäftsmodelle, Produkte, Dienstleistungen und die Märkte dafür. Und die Anforderungen an Mitarbeiter wachsen.

Drei von vier Erwerbstätigen (77 Prozent) sind der Ansicht, dass Digitalkompetenz für ihren Arbeitsplatz künftig genauso wichtig sein wird wie fachliche oder soziale Kompetenz. Das ergab eine Studie, die der Digitalverband Bitkom Ende 2017 veröffentlichte.

Dieselbe Studie zeigte jedoch, dass sich die meisten Berufstätigen für die digitale Arbeitswelt nicht optimal gewappnet sehen. 72 Prozent sagten, ihnen fehlten sowohl die Zeit zur Weiterbildung als auch die Angebote, die sie auf den Umgang mit neuen Technologien vorbereiten. Eine Aufforderung an Arbeitgeber.

Digitalisierung für Arbeitgeber ein großes Thema

Unternehmen, die sich dem Thema stellen, waren Anfang der Woche beim Stellenforum im Ludwig Erhard Haus in Charlottenburg zu Gast. Die Podiumsdiskussion, moderiert von Personalberater Uwe Schuricht, wurde von der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Berlin, der Berliner Morgenpost und dem Portal stellenanzeigen.de organisiert.

Gut 120 Personalreferenten und Personalleiter waren der Einladung gefolgt. Das Thema: "HR 4.0 – wie die Digitalisierung unsere Arbeit verändert".

Mitarbeiter und Unternehmen sind gefordert

Worin sich alle einig waren: Digitalisierung braucht Flexibilität – aufseiten der Unternehmen ebenso wie aufseiten der Mitarbeiter.

Eine Umfrage unter den Anwesenden ergab dann auch, dass es kaum am IT-Wissen der Mitarbeiter hapert. Lediglich 16 Prozent sahen an dieser Stelle den größten Bedarf an Qualifizierung.

Dagegen nannten 43 Prozent die Veränderungsbereitschaft der Beschäftigten als drängendstes Thema. Der Rest, 41 Prozent, sah am meisten Nachholbedarf in der Prozess- und Methodenkompetenz der Mitarbeiter.

Künftige Entwicklungen noch im Ungewissen

"Das Spannende an der Digitalisierung ist, dass vieles noch im Ungewissen liegt", sagte Con­stantin Terton, Bereichsleiter Führungskräfte & Innovation bei der IHK. Angesichts vieler Unkenrufe, die Digitalisierung vernichte Arbeitsplätze, hat die IHK eine Studie durchführen lassen.

"Und da sehen wir, dass die Digitalisierung langfristig kein Jobkiller ist", sagte Terton.

Doch die Art der Jobs ändert sich: In einigen Branchen, vor allem in Einzelhandel und Gastgewerbe, gehen Arbeitsplätze verloren. Positive Beschäftigungseffekte werden dagegen fürs Gesundheitswesen und für den Informations- und Kommunikationssektor vorhergesagt.

Erklärtes Ziel: in die Belegschaft investieren

Tilmann Knoll, Personalleiter und Chef des Talentmanagements bei der Deutschen Bahn, unterstrich, dass es für Arbeitgeber nicht nur darauf ankommt, neue, digital versierte Fachkräfte anzustellen.

Foto: Sven Lambert

"Wir müssen in die Belegschaft investieren, um auch die bestehenden Mitarbeiter für die Anforderungen fit zu machen", betonte er.

Pragmatischer Ansatz bei der LAT Gruppe

Eine, die das Thema pragmatisch angeht, ist Larissa Zeichhardt. Gemeinsam mit ihrer Schwester führt die Ingenieurin für Kommunikationstechnik das Bauunternehmen LAT. Die Arbeiten reichen vom Tiefbau bis zur Sicherheitstechnik an Gleisanlagen.

Foto: Sven Lambert

Die Baufirma hat eine unternehmenseigene App, über die kommuniziert und organisiert wird. Daneben hat Larissa Zeichhardt ein "digitales Klemmbrett" eingeführt, mit dem Mitarbeiter auf den Baustellen ihre Wegzeiten dokumentieren. Die Bedienung sei einfach. "Das passt auch zu älteren Mitarbeitern", sagte sie.

Neue Arbeit passt nicht in alte Muster

Neben den Vertretern der althergebrachten Branchen Logistik und Bau saßen auch Experten der Digitalwirtschaft auf dem Podium. "Neue Arbeit passt nicht in alte Muster", erklärte Jana Tepe, Geschäftsführerin der 2014 gegründeten Firma Tandemploy. Sie berät Unternehmen beim Thema Ar­beitszeitmodelle.

Foto: Sven Lambert

"Es funktioniert nicht mehr alles top-down." Mitarbeiter müssten einbezogen werden: "Wenn man sie fragt, werden auch Veränderungen besser akzeptiert." An­dreas Dittes, Mitgründer des Personaldienstleisters Talentwunder, wiederum warnte die Anwesenden, das Tempo der Digitalisierung zu unterschätzen – und verwies darauf, wie schnell Handys überall präsent wurden.

Julia Carloff-Winkelmann, Personalchefin beim Musikportal Soundcloud, ließ auch die Gefahren der Digitalisierung nicht außen vor: "'Always on' zu sein, macht Burn-out zu einem großen Thema", sagte sie. Hier seien Personaler gefordert, Mitarbeiter stark zu machen.