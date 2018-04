Arbeitsrecht: Wann darf man den Firmenwagen privat fahren?

Berlin. Rechtsanwalt Dr. Heiko Peter Krenz beantwortet Leserfragen zum Arbeitsrecht.

In der Dienstwagenordnung unserer Firma steht, dass Arbeitnehmer die Pkw ausschließlich für dienstliche Zwecke nutzen dürfen. Private Fahrten sind strengstens untersagt. Kann ich einen Arbeitnehmer entlassen, weil er wiederholt dagegen verstoßen hat?

Das sagt der Anwalt: Wenn Sie Ihren Mitarbeiter zuvor deswegen nicht abgemahnt haben, würde ein Arbeitsgericht die Kündigung mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit für rechtswidrig und damit unwirksam erklären. Abmahnungen haben den Sinn, einen Vorfall zu dokumentieren, den Arbeitnehmer auf Pflichtverstöße hinzuweisen und ihn zu warnen, dass das Arbeitsverhältnis im Wiederholungsfall gefährdet ist.

Im Prinzip erfüllen die Hinweise und Verbote in einer Dienstwagenregelung die Voraussetzungen einer vorsorglichen Abmahnung. Wenn die Belehrung durch diese vorweggenommene Abmahnung jedoch länger als ein Jahr zurückliegt, verfällt die Warnfunktion.

Dr. Heiko Peter Krenz ist Fachanwalt für Arbeitsrecht in Berlin.

Ist das in Ihrer Firma der Fall, können Sie nur auf die Abmahnung verzichten, wenn Ihr Mitarbeiter beharrlich der Dienstwagenordnung zuwiderhandelt. Aber auch dabei muss unterschieden werden, ob es sich um Lappalien handelt, wie zum Beispiel einen kleinen Schlenker zur Post auf dem Heimweg, oder um eine umfängliche Nutzung des Pkw als Privatwagen.

Bei Bagatellverstößen ist arbeitsgerichtlich bereits entschieden worden, dass überhaupt keine Pflichtverletzung vorliegt, die abgemahnt werden könnte. Handelt es sich um weitergehende Nutzungen, beispielsweise um das Tätigen von Einkäufen, liegt streng genommen aber sogar eine strafrechtlich relevante Nutzung eines fremden Wagens vor und eventuell sogar ein Fall von Arbeitszeitbetrug.

Kündigungsrelevante Vorwürfe

Anscheinend unbedeutende Lässlichkeiten werden daher schnell zu kündigungsrelevanten Vorwürfen.

In Ihrem Fall kommt es also darauf an, in welchem Umfang Ihr Mitarbeiter seinen Dienstwagen privat genutzt hat. Außerdem müssen die Fahrten heimlich geschehen sein. Waren Ihnen seine Privatfahrten bekannt und wurde in der Vergangenheit ein Auge zugedrückt, haben Sie schlechte Karten.