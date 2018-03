Bewerbung um ein Stipendium: Expertin erklärt, wie es abläuft

Entspannt studieren: In Deutschland gibt es mehr als 2000 Stipendiengeber, die Studenten und Doktoranden finanziell unterstützen.

Studienstipendium Frage an Bewerber: "Wieso entscheidest du dich für uns?"

Berlin. Ulla Siebert leitet das Studienwerk der Heinrich-Böll-Stiftung. Jährlich fördert die Stiftung rund 1200 Stipendiaten. Mit Dagmar Trüpschuch sprach sie über die Herausforderungen des Bewerbungsverfahrens.

Frau Sie­bert, welche Kriterien zählen bei der Bewerbung um ein Böll-Stipendium?

Ulla Siebert: Bei der Bewerbung muss ein Dreiklang erfüllt sein: gesellschaftliches Engagement und politisches Interesse, Leistungsorientierung sowie Identifikation mit der Stiftung. Zur Leistungsorientierung gehören Noten, wir haben jedoch keine Untergrenze, weil auch ein Abitur mit einer mittelguten Note eine hervorragende Leistung sein kann, je nachdem welche Voraussetzungen jemand mitbringt.

Wir sprechen auch von Lebensleistung, die man nicht an der Schulnote festmachen kann. Das dritte Kriterium bezieht sich darauf, wie jemand begründen kann, warum er oder sie gerade von der Heinrich-Böll-Stiftung gefördert werden möchte.

Wie läuft die Bewerbung ab?

Foto: Stephan Roehl / Stephan Röhl, CC BY SA 4.0

Siebert: Es ist ein dreistufiges Auswahlverfahren, das von der Bewerbung bis zur Entscheidung rund vier Monate dauert. Dazwischen liegen drei Auswahletappen. In der ersten sichten wir jede Bewerbung auf formale Vollständigkeit und entscheiden im Vier-Augen-Verfahren, ob die Bewerbung aussichtsreich ist, das heißt, ob alle drei oben genannten Kriterien bedient werden.

Ist das der Fall, schicken wir die Person für die Fachbegutachtung zu einem Vertrauensdozenten oder einer Vertrauensdozentin an der jeweiligen Hochschule, der oder die mit ihr über Studium oder Promotionsvorhaben spricht.

Sprechen diese eine Empfehlung aus, laden wir die Person zu einem ganztägigen Auswahlworkshop in die Stiftung ein. Hier muss sie eine Gruppendiskussion zu einem politischen Thema bestreiten und ein Einzelinterview führen. Nach dem Workshop fällen wir die Entscheidung.

Was gehört zur Bewerbung?

Siebert: Wir führen zweimal im Jahr online ein Bewerbungsverfahren durch. Zu den Unterlagen gehört ein Bewerbungsformular, das über den Lebenslauf informiert, das Studienvorhaben und gesellschaftliches Engagement beschreibt und Aufschluss über die Motivation gibt.

Wieso entscheidest du dich für die Heinrich-Böll-Stiftung, wo engagierst du dich, warum möchtest du Teil der Stiftung werden?

Zur Bewerbung gehören zudem Fachgutachten, ein Referenzschreiben über das gesellschaftliche Engagement und die Persönlichkeit sowie weitere Dokumente wie zum Beispiel das Schulabschlusszeugnis und die Immatrikulationsbescheinigung.

Wie bereiten sich Studierende vor?

Siebert: Indem sie die Fristen genau beachten und frühzeitig mit der Zusammenstellung der Unterlagen beginnen. Sobald man die schriftliche Bewerbung eingereicht hat, empfehle ich, ein Vorstellungsgespräch zu trainieren.

Bewerbende sollten sich überlegen: Was könnte die Kommission interessieren? Wie begründe ich eine Lücke im Lebenslauf? Wie erkläre ich nicht so gute Studienleistungen? Zudem sollten sie sich sehr gründlich mit der Stiftung auseinandersetzen. Jedes Förderwerk will von den Bewerbenden wissen, warum sie sich gerade dort bewerben.

Womit punkten Studierende?

Siebert: Wenn sie möglichst alle genannten Kriterien bedienen. Zudem mit Authentizität, Ehrlichkeit und Einhaltung der formalen Spielregeln. Wenn wir etwa sagen, wir wünschen uns ein Dokument über das gesellschaftliche Engagement, dann brauchen wir nicht zehn Dokumente. Das erschwert den Lese- und Bewertungsprozess.