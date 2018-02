Rezension von "Die Culture Map"

Berlin. Wer in weltweit agierenden Firmen arbeitet, braucht oft mehr als Fachkompetenz. US-Autorin Erin Meyer hilt mit der "Culture Map".

• Praktisch

In international tätigen Unternehmen brauchen Mitarbeiter und Führungskräfte außer guten Englischkenntnissen vor allem interkulturelle Kompetenz. Fehlt sie, können große Konflikte entstehen. Denn wer zum Beispiel in einem asiatischen Land sachliche Kritik so ausdrückt wie in Deutschland üblich, hat schlechte Karten. Wirtschaftsprofessorin Erin Meyer ist ausgewiesene Spezialistin für dieses Thema.

„Die Culture Map. Ihr Kompass für das internationale Business“ von Erin Meyer.

Foto: Wiley-VCH

Für ihr Buch ("Die Culture Map. Ihr Kompass für das internationale Business", Wiley-VCH, 275 S., 24,99 Euro) hat sie im ersten Schritt acht typische Quellen für interkulturelle Konflikte identifiziert: die Art und Weise der Kommunikation, die Form des Feedbacks, die Überzeugungskraft von Argumenten, der Führungsstil, der Weg, auf dem Vertrauen entsteht, das Äußern von Widerspruch und die Pünktlichkeit. Mit diesen acht Messgrößen lassen sich interkulturelle Unterschiede schnell ermitteln und gegebenenfalls ebnen. Wie das funktioniert, erklärt die Autorin in je einem Kapitel. Der große Vorzug dieses Buchs sind die vielen praktischen Beispiele. Als Trainerin hat Erin Meyer buchstäblich die ganze Welt gesehen und schöpft aus einem enormen Erfahrungsschatz.

• Anschaulich

Die Autorin ist Amerikanerin. Sie pflegt den in den USA populären Stil, Wissenschaft anschaulich und lebensnah zu erzählen. Das gelingt ihr handwerklich hervorragend. Einzelne Episoden sind atmosphärisch so verdichtet, dass man meint, dabei gewesen zu sein. Ein anderes Plus ist die im Subtext immer durchscheinende Überzeugung, dass sich interkulturelle Konflikte lösen lassen.

• Hilfreich

Dies ist ein Problemlösungsbuch und keine theoretische Abhandlung aus dem akademischen Elfenbeinturm. Selbstverständlich sind nationale Stereotype problematisch, sofern sie wertend sind. Gleichwohl gibt es überall anerkannte Normen angemessenen Sozialverhaltens – die aber durchaus unterschiedlich sind. Darum geht es hier. Das Buch hilft dabei, auch jenseits der Landesgrenzen in jeder Beziehung erfolgreich zu sein.