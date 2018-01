Ausbildung: Vorlieben der Jugendlichen

In Handwerk, Hotel und IT werden zurzeit besonders viele Auszubildende gesucht. Ein Gespräch mit Ausbildungsberaterin Jacqueline Lauk.

Berlin. Jacqueline Lauk ist Inhaberin der Ausbildungsberatung Blinker FuturePlanner. Mit ihrem Team vermittelt sie seit mehr als zehn Jahren bundesweit Schüler in Ausbildung und Studium.

Frau Lauk, in welchen Berufsausbildungen haben Schulabgänger heute gute Chancen?

Jacqueline Lauk: Gesucht wird zurzeit im Handwerk, in der Hotellerie und der Gastronomie. Auch die Digitalisierung bringt neue Berufe. So gibt es in Berlin eine sehr hohe Nachfrage in IT-Berufen. Zum Beispiel sind der Fachinformatiker für Systemintegration und der Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung gefragt. Auch die Spielebranche benötigt Nachwuchs, zum Beispiel im Bereich Game-Programming und Game-Design. Wir vermitteln zurzeit ebenfalls sehr viele Azubis in soziale Berufe wie Altenpfleger, Erzieher und Sozialassistent.

Ist das, was gebraucht wird, auch das, was Jugendliche wollen?

Ich beobachte, dass viele der Bewerber durch das Fernsehen geprägt sind. Bis 2006 wollten alle Koch werden, weil Tim Mälzer und Jamie Oliver aktuell waren. Bis 2016 waren die Immobilienkaufleute ganz weit vorne, weil "Mieten, kaufen, wohnen" im Fernsehen lief. Zurzeit ist es ein großes Thema, später einen sicheren Arbeitsplatz zu haben.

Ausbildungsberaterin Jacqueline Lauk

Foto: Torsten Halm

Das Problem jedoch ist, dass nur wenige Ausbildungsberufe bekannt sind. Berufe wie "Kaufleute für Marketingkommunikation" kennen die Jugendlichen eher nicht. Da ist es hilfreich, eine Berufsberatung aufzusuchen, um zu erfahren, welche Berufe es überhaupt gibt. Viele interpretieren die Berufe auch falsch. So werden Immobilienkaufleute oft mit Immobilienmaklern verwechselt. Aber schicke Häuser und Wohnungen zeigen hat mit dem Beruf der Immobilienkaufleute wenig zu tun.

Welche Möglichkeiten gibt es über die Berufsberatungen hinaus, sich über Jobprofile zu informieren?

Die Schulen machen da leider nur noch sehr wenig. Auch Eltern sind nur bedingt die richtigen Ansprechpartner. Sie kennen meist die Klassiker wie Bürokaufmann, Polizistin oder Verwaltungsfachangestellte, aber nicht die neuen Berufe. Darüber kann man sich heute im Internet informieren. Und Jobmessen sind ein ganz wichtiges Feld. Für Messen müssen sich die Jugendliche jedoch gut vorbereiten und gezielt Arbeitgeber aussuchen. Sonst sind sie reizüberflutet und kommen mit einer riesigen Tüte Flyer heraus, die dann im Müll landet.

Wie können Eltern ihre Kinder unterstützen?

Es geht darum, sich Gedanken zu machen, was der junge Mann oder die junge Frau gut kann. Das versuchen wir auch in der Berufsberatung herauszufinden: Was hast du für Talente, was macht dir Freude? Eltern können ihre Kinder unterstützen, indem sie ihnen sagen, was sie gut können, welche Verhaltensweisen sie haben und welche Kompetenzen. Dann sollten sie sich gemeinsam hinsetzen, eine Liste machen und schauen, welcher Beruf passen könnte.

Das Problem ist nur, wie ich oben schon erwähnte, dass Eltern die wirklich neuen Berufe eben nicht kennen. Aber es ist wichtig, dass sie ihre Kinder in dem Berufsfindungsprozess begleiten. Leider gibt es oft eine Diskrepanz zwischen dem, was die Eltern wollen, und dem, was die Jugendlichen möchten. Eltern wollen das Beste für ihr Kind, möglichst einen Studienabschluss, aber nicht jeder ist dazu in der Lage. Für einige Jugendliche ist es deswegen sinnvoller, erst einmal eine Ausbildung zu machen und später dann eventuell ein Studium.