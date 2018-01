Rezension: "Agile Teams" von Business Village

Knackig

Herkömmliche Methoden des Projektmanagements stoßen bei komplexen Vorhaben schnell an ihre Grenzen. Was fürs Management von Projekten gilt, trifft auch immer stärker auf das Tagesgeschäft in traditionellen Unternehmen zu. Der Wettbewerbs- und Veränderungsdruck ist groß, wer das Innovationstempo nicht halten kann, geht unter.