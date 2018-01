Berufseinstieg in das Musikmanagement

Berlin. Dr. Martin Lücke ist Professor für Musik- und Kulturmanagement am Campus Berlin der Hochschule Macromedia. Mit ihm sprach Julia Königs.

Berliner Morgenpost: Herr Lücke, wie würden Sie die hiesige Musikwirtschaft skizzieren?

Martin Lücke: Die Musikwirtschaft ist in Deutschland eine relativ kleine Branche mit etwa 200.000 Beschäftigten. Früher kam man oft als Quereinsteiger in die Branche, heute haben sich die Ausbildungsmöglichkeiten und Geschäftsmodelle verändert. Inzwischen stehen Digitalisierung, Streaming oder Big Data im Fokus.

Die meisten Hochschulen versuchen daher, genreübergreifend auszubilden. Das heißt, dass alle Bereiche der Musikindustrie abgedeckt werden: Rock, Pop, Jazz, Klassik und Schlager, dazu Betriebswirtschaft, die Live- und Digitalbranche und auch Tonträger. Es gibt heute weniger Mitarbeiter im Bereich Tonträger, dafür mehr in der digitalen Distribution, daher muss ein Studium diese Zukunftsoptionen einbeziehen.

Wenn man ins Musikmanagement möchte – worauf sollte man bei der Wahl der Hochschule achten?

Interessierte sollten sich informieren, wer unterrichtet. Eine gute Mischung aus Akademikern und Berufspraktikern ist ideal. Wichtig ist auch, welche Praxisprojekte die Hochschulen anbieten, denn ein Studium ist ein geschützter Raum, in dem man sich ausprobieren und Fehler machen darf.

Martin Lücke, Professor für Musik- und Kulturmanagement an der Hochschule Macromedia

Foto: privat

Auch wird zwischen privaten und staatlichen Universitäten oder Fachhochschulen unterschieden. An Fachhochschulen ist der Praxisbezug meist höher. Private Hochschulen nehmen Studiengebühren. Wer sich für eine private Hochschule entscheidet, sollte darauf achten, dass der Abschluss staatlich anerkannt wird. "Musikmanager" ist keine geschützte Berufsbezeichnung, nur der Abschluss ist validiert. Gerade wenn man einen Master anstrebt, ist das wichtig.

Muss man selbst als Musiker aktiv sein, um als Manager Erfolg zu haben?

Natürlich sollte die Liebe zur Musik gegeben sein. Ich denke aber, dass man zwischen dem, was sich kommerziell vermarkten lässt, und dem eigenen Musikgeschmack unterscheiden muss. Es geht primär darum zu lernen, wie man mit Künstlern umgeht, wie Verträge verhandelt werden. Da kann ich den eigenen Geschmack an der Garderobe hängen lassen.

Wie gelingt der Berufseinstieg?

Am besten über Praktika. Entweder übernehmen Unternehmen ihre Praktikanten, wenn sie genug Eigeninitiative zeigen, oder es ergeben sich Kontakte, die zu einem Job führen. Die krisensichersten Jobs gibt es derzeit bei Verlagen, da Rechte immer gehandelt werden. Studien belegen, dass die meisten Musikmanager angestellt sind. Viele arbeiten aber auch freiberuflich. Die Entscheidung für oder gegen ein Arbeitsmodell muss jeder für sich persönlich treffen.

Was sind typische Anfängerfehler von Musikmanagern?

Viele sagen sofort: Ich will unbedingt zu einer Plattenfirma. Was glamourös klingt, ist aber auch erstmal nur ein Job in einem Büro. Man sollte als Anfänger auch nicht meinen, alles zu wissen. Viel wichtiger ist, dass man offen und neugierig bleibt. Ein Netzwerk sollte sich jeder so früh wie möglich aufbauen. Auch ich tausche mich immer mit Studierenden aus, aber auch auf Messen oder Veranstaltungen.