Wie wird man Musikmanager?

Berlin. Es ist spät. Eric Landmann will das Statthaus Böcklerpark in Kreuzberg gerade verlassen, da spricht ihn ein junger Mann an. "Du bist doch Eric, der die Konzerte in der Kulturfabrik organisiert – du musst dir unser Konzert ansehen!"

Damals, rund 20 Jahre ist es her, weiß Eric Landmann noch nicht, dass es Arnim Teutoburg-Weiß ist, Sänger und Gitarrist der Beatsteaks, der ihn zum Bleiben überredet. "Die Energie und die Spielfreude der Band haben mich dann sofort begeistert", erinnert sich Landmann. Nach dem Konzert buchte er die Band für die Kulturfabrik. "Nach ihrem Auftritt bei uns sagte ich einfach: Ich habe das zwar noch nie gemacht, aber ich will euch managen." Und die Beatsteaks sagten einfach Ja.

Das Jurastudium blieb auf der Strecke

Eric Landmann ist umtriebig: Er veranstaltete kleine und große Konzerte, gründete mit seinem Managementkollegen Torsten Dohm eine Plattenfirma, gab das 2011 eingestellte Musikmagazin "unclesally*s" heraus – und managt die Beatsteaks. "Klar, dass das Examen für das Jurastudium, das ich vorher anfing, irgendwann auf der Strecke blieb", erzählt er.

Vergebens war es trotzdem nicht: Viele der rechtswissenschaftlichen Grundlagen hätten ihm auch als Musikmanager geholfen, sagt der 45-Jährige. Was er an Branchenwissen brauchte, lernte er im täglichen Job. "Auch durch Fehler, die ich gemacht habe", sagt Landmann. "Doch was ich in 20 Jahren lernen durfte, kann man heute schneller lernen", glaubt er – wenn man eines der vielen Studien- oder Weiterbildungsangebote nutzt.

Selten haben Musiker über Nacht Erfolg

Jeder Einsteiger müsse Geduld und Vertrauen mitbringen, findet der Beatsteaks-Manager. "Dass eine Band praktisch über Nacht Erfolg hat, ist eher die Ausnahme." Die meisten erarbeiten sich ihren Erfolg Schritt für Schritt, und mit ihnen auch der Musikmanager. "Wenn man sich gegenseitig nicht vertraut oder sich persönlich nicht versteht, dann sollte man auch nicht miteinander arbeiten", sagt Landmann.

Die enge Bindung zwischen Management und Musiker sei für ihn elementar – ein Musikmanager sei schließlich ein Allrounder für den Künstler: Er berät in rechtlichen Fragen, kümmert sich um Werbung und Promotion, organisiert Kampagnen und handelt Honorare aus.

Interessen des Künstlers wahren

"Wenn die Band produziert, soll sie Musik machen und kreativ sein. In dieser Zeit halten wir ihr alles vom Leib, was stören könnte." Das bedeutet zum Beispiel, dass Eric Landmann und Torsten Dohm Kontakte pflegen und die Interessen der Musiker gegenüber Vertrags- und Vermarktungspartnern vertreten. "Dann planen wir, wie wir das neue Album auf den Markt bringen. Dazu gehören Radiokonzerte, Singles, Auftritte auf Festivals, Konzerte." Die Planung für eine Tour dauere bei ihnen eineinhalb Jahre. "Wer Musiker managt, muss weit vorausdenken."

Olivia Bär (27) lernt in dreieinhalb Jahren, wie man Musiker managt. Die Berlinerin entschied sich nach einer Ausbildung in der Pflege mit Schwerpunkt Psychiatrie für ein Studium an der Hochschule Macromedia. "Ich wollte meine Leidenschaft für Technomusik mit einem Beruf verbinden und hatte schon viele Kontakte zu DJs und Produzenten aus dem Technobereich", erinnert sich Bär an die Zeit, als sie 2015 ihr Bachelorstudium Musikmanagement begann.

Musikgeschichte, Psychologie und Wirtschaftsthemen

"In den ersten Semestern schafft man die Grundlagen in Betriebswirtschaft, Musikrecht und Rechnungswesen, danach spezialisieren wir uns", erklärt die 27-Jährige. Lehrstoff ist unter anderem Musikpsychologie, -geschichte und -distribution. In diesem Jahr beginnt Olivia Bär damit, den Berliner Technoproduzenten Patrick Milaa zu managen. "Momentan produziert er noch. Danach nehme ich Kontakt zu Labels auf, handele Verträge aus, berate ihn im Marketing, baue sein Social-Media-Netzwerk auf und koordiniere seine Auftritte."

Bevor es mit dem Management losgeht, wird Bär ihr sechstes Studiensemester im Praktikum verbringen. Wo genau, ist noch nicht klar: "Gerne würde ich bei einem Technolabel reinschauen. Künstlermanagement interessiert mich aber auch."

Guerilla-Aktion in Vorbereitung

Mit einem Abschluss komme man gut in das Musikbusiness, begründet Bär ihre Entscheidung fürs Studium. "Es ist aber auch eine harte Branche. Deswegen sollte man frühzeitig Kontakte knüpfen, auf relevante Veranstaltungen gehen und offen sein." Aktuell arbeitet sie an einem Projekt, über das sie noch nichts verraten will. Immerhin so viel: "Es wird eine Guerilla-Aktion", sagt die 27-Jährige, die sich das Studium an der privaten Fachhochschule über einen Kredit finanziert.

Musikmanager Mike Maciejewski (25) spielt seit seiner Jugend Gitarre und erhielt 2013 ein Stipendium für sein Studium an der Hochschule Macromedia. "Wir hatten einen sehr hohen Praxisbezug", erzählt er. Im Rahmen dessen war er auch ein Semester lang für das Label Testklang in Wedding tätig. "Die Herausforderung war, dass Testklang zeitgenössische, kontemporäre Musik vertritt", erklärt Maciejewski. "Für viele klingt das, als würde man Besteck in ein Klavier werfen. Das mussten wir den Menschen nahebringen." In einem Team entwarf Maciejewski erfolgreich ein neues Konzept für das Label.

Bindeglied zwischen Künstlern und Label

Aktuell tourt Maciejewski mit dem Sänger Nico Santos und leitet die Albumproduktion des Hip-Hop-Musikers Chakuza. "Dabei fungiere ich auch als Bindeglied zwischen Musiker und Label", erklärt er. Es gab Momente, in denen er aufgeben wollte, gibt Maciejewski zu.

Das geht wohl jedem Musikmanager irgendwann so: wenn etwa Verträge mit Veranstaltern nicht zustande kommen oder Plattenfirmen Zusagen nicht einhalten. Dann brauchen nicht nur die Schützlinge der Musikmanager ein dickes Fell – auch sie selbst. "Deswegen sollte man sich nicht immer alles zu Herzen nehmen und auch mal stur sein", rät Maciejewski allen, die sich in dem Job etablieren wollen.

Die vertraglichen Hintergründe kennenlernen

Alexa Tannert (21) ist noch nicht so weit wie Mike Maciejewski. Der Abschluss steht ihr noch bevor. Zurzeit studiert sie im fünften Semester Musik- und Konzertmanagement an der Europäischen Medien- und Business-Akademie (EMBA).

Auch sie hat schon früh Kontakte in der Branche geknüpft. Die leidenschaftliche Rockmusikerin, die in mehreren Berliner Coverbands spielt, trat schon mit 15 Jahren unter dem Künstlernamen "Little Miss Angus" als Double des AC/DC-Gitarristen Angus Young auf. Sie studiert Musikmanagement vor allem, um die vertraglichen Hintergründe des Musikbusiness kennenzulernen.

Arbeit- und Auftraggeber für Musikmanager

"Ich war immer mehr Musikerin als Managerin", sagt Tannert. "Daher hilft es mir jetzt, Praxis und Theorie zu verbinden." Demnächst beginnt die 21-Jährige ein Praktikum beim privaten Hörfunksender Star FM. Auch auf der anderen Seite des Business, bei den Verwertern und Verbrauchern, werden schließlich Musikmanager gebraucht. Medienunternehmen, Konzertveranstalter, Opern- und Schauspielhäuser, Plattenfirmen oder Musikverlage – sie alle können Arbeit- oder Auftraggeber für Musikmanager werden.

"Die Liebe zur Musik muss der antreibende Motor für alles sein, dann kann man mit der Musik Geld verdienen", findet Aimo Brookmann. Er ist Fachbereichsleiter des Studiengangs Music Business am SAE Institute Berlin. Ein Musikmanager erhalte einen Anteil des Einkommens des Musikers, antwortet Brookmann auf die Frage, ob man durch diesen Beruf finanziell abgesichert ist. Insofern hängt es natürlich davon ab, ob man einen bundes- oder sogar weltweit bekannten Star managt oder einen Newcomer, den gerade einmal einige Leute in der Region kennen.

Künstler auf YouTube unterstützen

Brookmann gesteht ein, dass es oft schwierig sei zu erklären, was ein Musikmanager macht. "Meine Eltern wissen bis heute nicht genau, womit ich mein Geld verdiene", erzählt der Gründer eines Multi-Channel-Networks (MCN), das Künstler auf Youtube managt. MCN sind Dienstleister, die Produzenten von Webvideos in der Vermarktung und Rechteverwaltung unterstützen. Dafür sind sie an den Werbeeinnahmen des Kanals beteiligt.

Doch obwohl es an einer greifbaren Berufsbeschreibung fehle, sei die Branche attraktiv und ein Studium sinnvoll. Nach dem Abschluss steige man "mit einem prallen Portfolio in den Markt ein", sagt Aimo Brookmann. "Trotzdem darf man nicht denken, alles zu wissen und alles zu können. Gesunde Bescheidenheit und Empathie helfen weiter." Und Realismus: Auch wenn heute weniger Tonträger verkauft werden als früher und Musik online zu den Kunden findet: Man sollte seinen Frieden mit der Digitalisierung machen, findet Beatsteaks-Manager Eric Landmann, "und Streamingdienste wie Spotify für sich nutzen".