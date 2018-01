Berufseinstieg: Wer passt in den Messebau?

Berlin. Sebastian Bobinski ist Geschäftsführer der Tischler-Innung Berlin. Mit dem 42-jährigen Juristen sprach Adrienne Kömmler.

Berliner Morgenpost: Herr Bobinski, wie viele Messebaubetriebe, die in Berlin ansässig sind, beschäftigen Tischler?

Sebastian Bobinski: Die Messebau-Branche hat kein so richtig klassisches Profil. Sie beschäftigt ja auch andere Handwerke oder ist industriell aufgestellt. Firmen, die mehr als reine Tischlerarbeiten ausüben, sind bei uns häufig nicht Mitglied. Und nicht jede Messebaufirma hat eine richtige Tischlerei. Laut Handwerksrolle gibt es in Berlin 670 eingetragene Tischlereien. In dieser Statistik sind alle Meister- oder ähnlich geführte Betriebe enthalten – auch, wenn sie Messebau anbieten.

Welche Qualifikationen sollten Tischler für eine Beschäftigung im Messebau haben, und welche beruflichen Besonderheiten sehen Sie?

Tischler – jährlich werden in Berlin etwa 250 von ihnen ausgebildet – sind absolute Experten rund um das Bauen, Wohnen und Einrichten. Sie sind also schon deshalb gut geeignet. Der Beruf erfordert Kreativität und Leidenschaft für den Naturwerkstoff Holz. Beides kann man sicherlich im Messebau ausleben. Das fertige Produkt ist etwas Handfestes, das man sehen und anfassen kann. Spannend ist es allemal.

Sebastian Bobinski, Geschäftsführer der Tischler-Innung Berlin.

Foto: Adrienne Kömmler

Man muss aber damit leben, dass beispielsweise die Mes­semöbel nur kurzlebig sind. Um in einem Messeteam zu arbeiten, sollte man besonders stressresistent, sehr vielseitig und reiselustig sein. Ich beobachte leider, dass viele Gesellen beschäftigt werden, doch die Messebaufirmen oft keine Meister in den Tischlereien haben. Das sehe ich handwerksrechtlich extrem kritisch. Zudem wandern Gesellen damit aus dem "echten" Handwerk ab. Das ärgert uns ein bisschen.

Warum gibt es dann aber keine eigene Ausbildung oder Qualifikation für den Messebau?

Tischler oder Schreiner gehen ja zunächst den dualen Ausbildungsweg über einen Betrieb und die Berufsschule. Ob es in Richtung Möbel oder Bau geht – in der Ausbildung macht man generell alles durch. Dieses breite Spektrum ist gewollt. Dann ist zum Beispiel ein Studium an einer Uni, Fachhochschule oder der Akademie der Bildenden Künste möglich, um sich im Innenausbau, in der Holztechnik, als Architekt, Innenarchitekt oder Designer zu qualifizieren. Die werden wiederum auch beim Messebau gebraucht.

Sonst werden zurzeit nur drei offiziell anerkannte Fortbildungswege angeboten: als Bauleiter, als Kundenberater – was bisher leider kaum genutzt wird – oder, ganz wichtig, als Fertigungsplaner, der als Arbeitsvorbereiter mit der Digitalisierung immer wichtiger wird. Für den Messebau gibt es bislang keine konkrete Ausbildungsrichtung: Messebauer wird man, weil es der Markt aus einem macht.

Wie ist Ihre Prognose für den Arbeitsmarkt im Messebau?

Eine Prognose? Schwierig. Einerseits gibt es die Auffassung, dass alles virtueller wird, die Branche also eher weg von Großveranstaltungen geht, auf denen man alles anfassen kann. Andererseits lässt sich das Gegenteil beobachten. Messen boomen. Und Individualität steht dabei im Vordergrund. Die Nachfrage zur Präsentation, zum Austausch vor Ort ist ungebrochen.

Möglicherweise wird es künftig doch noch eine spezielle Qualifikationen zum Messebau geben. Ausschließen würde ich es nicht. Klar ist: Messebau funktioniert auch künftig nicht ohne das Tischlerhandwerk. Wünschenswert wäre, dass Messebauer stärker mit Meistertischlereien zusammenarbeiten und handwerkliche Auftragsarbeiten vergeben.