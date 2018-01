Börsenbericht von 16:00 Uhr - Quirin gewinnt deutlich

09.01.2018 - Die Liste der Top-Performer wird angeführt von Mologen, Quirin und Senator. Am deutlichsten nach unten geht es aktuell für die Aktien von Epigenomics, Zalando und auch Westgrund.

Die künstliche Intelligenz reicht schon bis in die Socken

Schweiger und Schweighöfer feiern Premiere in Berlin

Das geschah in der Nacht zu Dienstag in Berlin

Mann fällt in Britz in Kanal und wird gerettet

Frau in Wedding rassistisch beleidigt und geschlagen

Bisher erzielen im BAX die größten Handelsvolumina Hypoport mit 75,9 Tausend Euro Umsatz, Zalando mit 61,1 Tausend Euro und TLG Immobilien mit 55,9 Tausend Euro.

Bergauf geht es mit dem Mologen-Wertpapier. Bis zur Stunde gewinnt die Aktie des Forschungsinstituts 9 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 2,47 Euro und macht damit deutliche 3,44 Prozent gut. Zuletzt wurde Mologen mit 2,56 Euro gehandelt.

Das Berliner Biotech-Unternehmen Mologen arbeitet in der kostenintensiven Erforschung von Krebsmedikamenten, das Papier hatte zur Zeit des "Neuen Marktes" bei rund 50 Euro pro Aktie gelegen.

Der Wert des Kreditinstituts Quirin gehört bis zur Stunde mit einer Steigerung von 3,33 Prozent zu den Bestplatzierten des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 1,50 Euro kann sich das Papier des Kreditinstituts um gute 5 Cent auf 1,55 Euro verbessern.

Der Hauptsitz der Bank, die ohne Provisionen, sondern auf Honorarbasis Vermögensprodukte empfiehlt, hat ihren Hauptsitz direkt in der Mitte West-Berlins, am Kurfürstendamm.

Die Aktionäre von Senator-Aktien können sich freuen. Derzeit erreicht das Papier des Filmproduzenten den Stand von 22 Cent und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 1,9 Prozent zulegen.

Wild Bunch ist aus der vorherigen, angeschlagenen Senator Entertainment AG hervorgegangen.

Um 1,35 Prozent aufwärts geht es derzeit mit dem artnet-Kurs. Derzeit gewinnt der Wert des IT-Dienstleisters deutliche 6 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 4,44 Euro. Zuletzt wird artnet mit 4,50 Euro gehandelt.

artnet wurde bereits 1989 in Berlin gegründet und gehört damit als Online-Unternehmen zu den allerersten in Berlin und darüber hinaus.

Die Aktie des Medienunternehmens Axel Springer, die beim letzten Börsenschluss mit 66,95 Euro notierte, zeigt mit 1,05 Prozent Plus und einem Kurswert von 67,65 Euro eine positive Entwicklung.

Bei Springer haben gegenwärtig rund 14.000 Mitarbeiter einen Job. Mit Bild und Bild Online gehören zwei der bekanntesten Medien in Deutschland zum Springer-Verlag.

Keine große Freude bei den Anlegern des MPH-Wertpapieres. Bislang behauptet sich die Aktie des Pharmaunternehmens im Vergleich zu den anderen Werten im Index aber zumindest. Zuletzt erreicht die Aktie den Stand von 4,00 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagsstand um minimale 0,76 Prozent verbessern.

Medikamente zur Therapie von Krebserkrankungen werden von einer Tochtergesellschaft der MPH produziert.

Nur unmerklich geht es heute mit dem Tele Columbus-Kurs bergauf. Bis zur Stunde gewinnt der Wert des Kabelnetzbetreibers 3 Cent im Vergleich zum Schlusswert von 9,08 Euro des Vortages und macht damit 0,33 Prozent gut. Zuletzt wird Tele Columbus mit 9,11 Euro gehandelt.

Der drittgrösste Kabelnetzbetreiber in Deutschland ist unter anderem Kooperationspartner des Streaming-TV-Anbieters maxdome.

Der Wert des Online-Tickethändlers DEAG gehört mit einem Zuwachs von 0,33 Prozent ebenfalls zu den im Prinzip unveränderten Werten des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 3,03 Euro kann sie sich unmerklich um 1 Cent auf 3,04 Euro verbessern.

Eine wichtige Neuerung des Kartenanbieters ist die Übersicht über alle Veranstaltungen auch per App auf dem iphone.

Die Aktionäre von Eckert & Ziegler-Papieren können sich nicht richtig freuen, aber andererseits beruhigt sein. Aktuell kann der Wert unwesentlich zulegen. Zuletzt erreicht der Anteilschein den Stand von 36,75 Euro und verbessert sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 0,14 Prozent.

Der Export von Ziegler-Produkten macht rund 80% an der gesamten Produktion aus.

Der Wert des Immobilienkonzerns TLG Immobilien kann sich behaupten. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 22,34 Euro bleibt der Kurs unverändert.

TLG ist eines der wichtigsten Unternehmen in Berlin, wenn es um die Vermietung von Büros oder anderen Gewerbeimmobilien geht.

Weder nach unten noch nach oben geht es für die Aktie des Immobilienauktionators Deutsche Grundstücksauktionen. Im Vergleich zum Vortagsstand von 17,20 Euro bewegt sich der kurs des Immobilienauktionators kaum.

Das bereits seit 30 Jahren bestehende Unternehmen konnte zu Beginn 2016 die 1.000te durchgeführte Auktion melden.

Ohne Impulse bleibt bisher der Kurs der Heliocentris-Aktie. Bislang kann sich der Wert des Brennstoffzellenherstellers im Vergleich zum Schlusswert von 1 Cent des Vortages gerade behaupten.

Das 1995 in Berlin gegründete Unternehmen entwickelt und vertreibt Energiemanagement Systeme sowie schlüsselfertige Multihybride Energieanlagen an Kunden aus Industrie und Wissenschaft.

Im Vergleich zum Vortagswert von 1 Cent kann sich die Aktie des Mediendienstleisters Cinemedia nicht verbessern.

Zu den neueren Kunden einer Cinemedia-Tochter gehört auch der Streamingdienst netflix, der hier in Berlin seinen Blockbuster „Bloodline“ vertonen ließ.

Der Wert des Photokunstexperten Camera Work kann sich behaupten. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 3.700,00 Euro bleibt der Kurs unverändert.

Als einzig börsennotierte Aktiengesellschaft am weltweiten Photokunstmarkt bietet die Camera Work AG Investitionen in hochwertige Fotografien an.

Weder nach unten noch nach oben geht es für der Anteilschein des Sensorik-Anbieters First Sensor. Im Vergleich zum Vortagsstand von 23,40 Euro bewegt sich der kurs des Sensorik-Anbieters kaum.

Mit Sensorik-Produkten für die Bereiche Industrial, Medical und Mobility gehört das Unternehmen zu den Weltmarktführern in diesem Bereich.

Ohne Impulse bleibt bisher der Kurs der Tradegate-Aktie. Aktuell kann sich der Wert des Finanzdienstleisters im Vergleich zum Schlusswert von 21,20 Euro des Vortages gerade behaupten.

Tradegate startete 2010 den Handel für Privatanleger mit der ersten elektronischen, außerbörslichen Handelsplattform.

Minimal nach unten geht es hingegen mit dem MBB-Kurs. Bislang verliert der Anteilschein der Investmentgruppe 10 Cent (0,1 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 95,70 Euro des Vortages. Zuletzt wird MBB mit 95,60 Euro gehandelt.

MBB war 2006 an die Börse gegangen, der Firmenname entspringt einer früheren Verflechtung mit dem Konzern Messerschmitt-Bölkow-Blohm.

Leichte Enttäuschung ebenfalls bei den Anlegern des Rocket Internet-Papieres. Bislang fällt die Aktie des Internetinvestors minimal auf den Stand von 22,80 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um 0,35 Prozent kaum spürbar verschlechtert.

Berücksichtigt man alle Beteiligungen von Rocket Internet weltweit kommt man auf die Zahl von mehr als 25.000 Jobs, die der Konzern geschaffen hat. Das Berliner Unternehmen Rocket Internet SE ist unter anderem an Unternehmen wie Home24, Westwing und Zalando beteiligt.

Die Anleger des IVU Traffic Technologies-Papieres haben gleichermaßen keinen großen Grund enttäuscht zu sein. Bis zur Stunde gibt die Aktie des Softwareunternehmens im Vergleich zu den anderen Werten im Index kaum spürbar nach. Sie erreicht den Stand von 4,96 Euro und hat sich damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs um 0,4 Prozent verschlechtert.

Kaum spürbar bergab geht es ebenso mit dem Hypoport-Kurs. Bis zur Stunde verliert der Wert des Finanzdienstleisters, der beim letzten Börsenschluss mit 141,00 Euro notierte, 60 Cent (0,43 Prozent). Zuletzt wird Hypoport mit 140,40 Euro gehandelt.

Unter den Online-Finanzangeboten gehört Hypoport zusammen mit einem Fintech-Unternehmen, an dem man beteiligt ist, inzwischen zu den großen Anbietern und zu den großen Berliner Unternehmen.

Die Aktie des Informationstechnologieunternehmens PSI gehört mit einem Minus von 0,51 Prozent gleichfalls zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 19,80 Euro hat sie sich um 10 Cent auf 19,70 Euro geringfügig verschlechtert.

Mit 1.700 Jobs gehört PSI zu den großen IT-Unternehmen der Hauptstadt.

Kaum spürbar abwärts geht es auch mit dem GSW-Kurs. Bislang verliert der Anteilschein des Immobilienunternehmens 50 Cent (0,52 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 96,00 Euro des Vortages. Zuletzt wird GSW mit 95,50 Euro gehandelt.

Aktien der GSW sind kaum erhältlich, denn 98,9% der GSW-Anteile werden von der Deutschen Wohnen AG gehalten.

Leichte Enttäuschung ebenfalls bei den Anlegern des Westgrund-Papieres. Aktuell fällt die Aktie des Immobilienunternehmens geringfügig auf den Stand von 7,10 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um 0,7 Prozent unbedeutend verschlechtert.

Die Anleger des Zalando-Papieres haben gleichermaßen keinen großen Grund enttäuscht zu sein. Bis zur Stunde gibt die Aktie des Internethändlers im Vergleich zu den anderen Werten im Index minimal nach. Sie erreicht den Stand von 44,85 Euro und hat sich damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs um 0,86 Prozent verschlechtert.

Zalando gehört zu den grössten deutschen und europäischen Shoppingportalen und erreichte 2015 fast einen Jahresumsatz von 3 Milliarden Euro.

Gering abwärts geht es mit dem Epigenomics-Kurs. Bislang verliert der Wert des Biotechnologieunternehmens, der beim letzten Börsenschluss mit 4,60 Euro notierte, 5 Cent (0,98 Prozent). Zuletzt wird Epigenomics mit 4,56 Euro gehandelt.

Das vor 17 Jahren in der Hauptstadt gegründete Biotech-Unternehmen hat sich auf die Entwicklung von Technologien zur Erkennung von Krebs spezialisiert. Mit den von Epigenomics entwickelten Methoden sollen Krebserkrankungen schneller und präziser erkannt werden.