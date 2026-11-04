Die Musik wummert, die Stimmung ist ausgelassen: Die Büroweihnachtsfeier ist in vollem Gange. Der Chef prostet seiner Mitarbeiterin zu und deutet nach oben. Dort hat jemand einen Mistelzweig aufgehängt. Er schlingt seinen Arm um die Hüften der Frau, drückt ihr einen Kuss knapp neben den Mund und sagt: „So will es die Tradition.“

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Manche Kollegen jaulen auf und feuern ihren Chef an, andere schauen betreten zu Boden. Die Mitarbeiterin selbst ist perplex, weiß zuerst nicht, was sie tun soll. Und flüchtet dann so unauffällig und schnell wie möglich vom Ort des Geschehens. Ihr ist klar: Eine unbeschwerte Zusammenarbeit wird in Zukunft nicht mehr möglich sein.

Das Beispiel ist fiktiv; ähnliche Fälle im wahren Leben stellen die Betroffenen aber regelmäßig vor Probleme. Eine neue Studie der Krankenkasse Pronova BKK, die dieser Redaktion vorab vorliegt, zeigt: 23 Prozent der Berufstätigen wurden auf Firmenveranstaltungen bereits sexuell belästigt. 26 Prozent haben derartige Übergriffe bei anderen miterlebt. Besonders häufig betroffen sind demnach junge Berufseinsteigerinnen zwischen 18 und 30 Jahren. Laut der Studie gaben 40 Prozent an, auf Betriebsfeiern schon einmal sexuell belästigt worden zu sein.

Firmenfeiern: So häufig wird Alkohol konsumiert

Für die Befragung „Alkohol in Alltag, Familie und Beruf 2026“ hat Pronova BKK bundesweit mehr als 1200 Frauen und Männer ab 18 Jahren befragt. Untersucht wurde, wie in Deutschland mit dem Thema Alkohol umgegangen wird und wie die persönlichen Erfahrungen der Befragten mit Alkohol sind. Dabei wurde auch der Konsum von Alkohol im geschäftlichen Umfeld beleuchtet.

Das Ergebnis: Der gemeinsame Konsum von Bier, Wein, Schnaps und Co. gehört für viele Beschäftigte zum Berufsleben dazu. Laut Befragung gehen ein Viertel der Berufstätigen mindestens einmal im Monat mit Kollegen nach der Arbeit etwas trinken. Insbesondere bei Firmenfeiern gehört Alkohol dazu. Bei mehr als einem Drittel der Beschäftigten wird meist oder immer getrunken. Und das nicht zu wenig. 33 Prozent gaben an, dann oft betrunken zu sein.

Alkohol und Fehlverhalten gehen oft Hand in Hand

Die fehlenden Hemmungen führen zu Flirts – 56 Prozent der Befragten gaben an, dass sie bereits mindestens einmal gesehen hätten, dass Kollegen auf Betriebsfeiern mit Vorgesetzten oder mit Personen aus der Kollegenschaft unter Alkoholeinfluss geflirtet haben – oder zu sexueller Belästigung.

Und dabei geht es nicht nur um ungewollte Berührungen wie in dem zuvor beschriebenen fiktiven Beispiel. „Sexuelle Belästigung ist jede unerwünschte sexuell bestimmte Annäherung, Bemerkung oder Handlung, die deine Würde verletzt“, erklärt Reinhild Fürstenberg, Gründerin und Geschäftsführerin des Fürstenberg Instituts. Das Fachinstitut bietet seit Jahrzehnten Unternehmen professionelle Beratung, Coaching sowie Implementierung von Schutz- und Interventionsprozessen an. Fürstenberg weiß: Entscheidend ist nicht die „Absicht“, sondern wie das Verhalten bei der betroffenen Person ankommt.

Expertin: „Sexuelle Belästigung ist kein Missverständnis“

Sexuelle Belästigung ist nicht immer so plump und eindeutig wie ein ungewollter Kuss. Auch anzügliche Bemerkungen oder Blicke gehören dazu. Manche Betroffene fragen sich dann, ob sie „überempfindlich“ sind, weiß Fürstenberg. „Ganz wichtig: Du bestimmst, was für dich zu weit geht. Sexuelle Belästigung ist kein Missverständnis und kein ‚Kompliment‘ – wenn du ein ungutes Gefühl hast, nimm das bitte ernst.“

Wichtig zu wissen für Betroffene: Unternehmen sind gesetzlich dazu verpflichtet, ihre Beschäftigten vor solchem Verhalten zu schützen. Das AGG (Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz) verbietet jede Form von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz unabhängig von Ort und Zeit – das gilt auch für Pausenräume, Dienstreisen, Homeoffice, Online-Kommunikation oder Firmenfeiern.

Reinhild Fürstenberg ist Gründerin und Geschäftsführerin des Fürstenberg Instituts. © Verena Reinke | Verena Reinke

Fürstenberg empfiehlt, so früh wie möglich klarzumachen, dass eine Grenze überschritten wurde – und sich das nicht wiederholen darf. „Niemand hat das Recht, dich zu bedrängen. Du darfst und sollst deine persönlichen Grenzen klar machen – früh, freundlich und bestimmt.“ Eine Rechtfertigung ist laut Expertin dabei gar nicht nötig: „Ein klares ‚Nein‘ reicht.“

Expertin: Vorfälle am besten dokumentieren

Fürstenberg rät zudem, Vorfälle zu dokumentieren. Ihr Tipp: „Halte fest, was passiert ist – schriftlich für dich selbst. So kannst du deine Grenze auch später noch einmal belegen.“ Zudem kann Unterstützung hilfreich sein, von Kollegen, Vorgesetzten oder anderen Vertrauenspersonen. „Sollte deine Arbeitgeberin oder dein Arbeitgeber nicht reagieren oder selbst diejenige Person sein, die dich belästigt, suche dir außerbetriebliche Unterstützung“, so Fürstenberg.

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Die Expertin weiß jedoch auch, dass das oft gar nicht so einfach ist und Mut erfordert. „Nicht jeder Stopp gelingt im ersten Moment. Auch ein ‚Nachreichen‘ deiner Grenze ist völlig in Ordnung: Du kannst auch später noch sagen, dass dir etwas zu weit ging – schriftlich, mündlich oder mit Unterstützung.“

So reagiert man als Zeuge auf Fehlverhalten

Übrigens: Nicht nur das Opfer selbst kann aktiv gegen sexuelle Belästigung vorgehen. Auch als Beobachter kann man etwas unternehmen. Dazu zählt zuerst, dem Opfer Hilfe anzubieten. Man kann aber auch dokumentieren, was man beobachtet hat. „Halte möglichst zeitnah fest, was passiert ist: Datum, Uhrzeit, Ort, beteiligte Personen und konkrete Aussagen oder Handlungen. Beschreibe dabei nur, was du selbst gesehen oder gehört hast“, erklärt Fürstenberg.

Anschließend könne man der betroffenen Person anbieten, sie zu einer Vertrauensperson, Führungskraft oder Beratungsstelle zu begleiten. „Wenn sie es möchte, kannst du deine Beobachtung auch als Zeuge schildern“, so Fürstenberg.