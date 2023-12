Berlin. Ende einer Urabstimmung: Die Bahngewerkschaft GDL will ab Januar streiken. Worauf sich die Bahnkunden wohl einstellen müssen.

Die Zeichen stehen auf Streik. Die Tarifauseinandersetzung zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) eskaliert. In einer Urabstimmung stimmten rund 97 Prozent der abstimmenden Mitglieder für einen unbefristeten Arbeitskampf, wie die GDL am Dienstag in Frankfurt am Main mitteilte.

GDL-Vorsitzender Claus Weselsky gab die Wahlbeteiligung mit über 70 Prozent an. „Sie wollen Streik, sie wollen sich mit ihren Arbeitgeber auseinandersetzen“, verkündete Weselsky. Was jetzt komme, „wird härter für die Kunden.“