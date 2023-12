Berlin. Lange fielen die Preise für Holzpellets. Jetzt zieht der Preis an. Was kosten Pellets in Deutschland? Der aktuelle Preis am 4.12.

Nachdem die Preise für Holzpellets leicht angestiegen sind, befinden sich die Kosten wieder auf dem Niveau der Vorwoche. Zuvor wurde die 308-Euro-Marke geknackt. Aktuell befinden sich die Holzpelletpreise auf einem Abwärtstrend. Handelt es sich dabei um eine dauerhafte Entwicklung? Wir werfen einen Blick auf die Preisentwicklung und nennen den aktuellen Preis für eine Tonne Pellets am 4. Dezember.

Pelletspreise aktuell am 4. Dezember: Der heutige Preis für eine Tonne Pellets im Überblick

Im Gegensatz zu Gas, das die meisten Menschen über die Gasleitung beziehen, werden Pellets nach Hause geliefert. Man kauft also eine große Menge auf einmal – ähnlich wie bei Heizöl oder Scheitholz. Für die Verbraucher lohnt sich daher ein Anbieter- und Preisvergleich, um zum idealen Zeitpunkt zuzuschlagen. Die Daten in der folgenden Tabelle beruhen auf den Angaben von "Heizpellets24" und zeigen die Pelletspreise je Tonne. Die Tabelle wird regelmäßig aktualisiert.

Datum Pelletspreise pro Tonne Der Überblick am 28. November 308,05 Euro Der Überblick am 29. November 308,10 Euro Der Überblick am 30. November 308,38 Euro Der Überblick am 1. Dezember 308,65 Euro Der Überblick am 4. Dezember 306,18 Euro

Nach einer Woche stagnierender Preise scheint sich ein Abwärtstrend zu vollziehen: Der durchschnittliche Preis für Pellets ist zum Wochenstart leicht gesunken, liegt aber weiterhin nahe der 300-Euro-Marke. Sollten Verbraucher die Gelegenheit nutzen und Pellets bestellen? Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten. Fest steht: Die Erhöhung der Lkw-Maut und die höhere CO2-Abgabe ab Januar 2024 lassen tendenziell höhere Energiepreise erwarten – sowohl beim Heizöl als auch bei den Pellets.

Pelletspreise aktuell: Bestellen oder warten? Wie sich der Preis bisher entwickelt hat

Die Frage, ob man jetzt Pellets kaufen oder besser abwarten sollte, sollte man ohnehin nicht allein vom Preis abhängig machen. Grundsätzlich gilt: Wer keine oder bloß noch wenige Pellets auf Vorrat hat, sollte jetzt handeln und zumindest eine kleine Menge kaufen. Eine Orientierung für einen guten Zeitpunkt für die Bestellung ist die Entwicklung der Pelletspreise in der Vergangenheit. Tendenziell sind Holzpellets in den Sommermonaten günstiger – eine Ausnahme war die Energiekrise 2022.

Datum Pelletspreise pro Tonne 2022 15. Dezember 499,00 Euro 2023 15. Januar 464,69 Euro 15. Februar 397,00 Euro 15. März 354,61 Euro 15. April 325,00 Euro 15. Mai 345,06 Euro 15. Juni 389,65 Euro 15. Juli 394,91 Euro 15. August 377,71 Euro 15. September 353,60 Euro 15. Oktober 343,29 Euro 15. November 324,67 Euro

Pelletspreise aktuell (11/23): Regionale Preise – die Unterschiede nach Bundesland

Neben der Jahreszeit ist auch der Wohnort von Bedeutung für die Pelletspreise. Denn zwischen den Bundesländern gibt es teils deutliche Unterschiede. Der Grund: In den einzelnen Regionen wird Holz unterschiedlich verarbeitet und es fallen unterschiedliche Mengen an Restholz an. Pellets sind ein regionaler Brennstoff – daher können sich auch von Region zu Region die Preise unterscheiden. Grob lässt sich das in Nord/Ost, Mitte und Süd abbilden.

Region Bundesländer Pelletspreise pro Tonne Nord/Ost Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein 123,76 Euro Mitte Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen 123,86 Euro Süd Bayern, Baden-Württemberg, Saarland 120,99 Euro

In der Phase der Energiekrise waren die Preisunterschiede zwischen den Bundesländern deutlich größer. Seither haben sich die durchschnittlichen Preise für eine Tonne angenähert. Im November kommen die Pelletskunden in Süddeutschland am besten weg – gefolgt von Mitte und Norden, wo der Preis nahezu identisch ist. Zu beachten ist: Auch diese Werte sind sehr allgemein. Daher lohnt sich – unabhängig vom Wohnort – immer ein Preisvergleich. Online-Portale wie "energienutzer.de" oder "Heizpellets24" können helfen.

FAQ zum Thema Pelletspreise

Was beeinflusst die Pelletspreise aktuell?

Die Preise für Pellets werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Dazu gehören die Verfügbarkeit und der Preis des Rohmaterials (Holz). Aber auch saisonale Nachfrageschwankungen und die Energiepreise im Allgemeinen sowie regionale Unterschiede in der Produktion und Logistik zählen dazu. Zu den wichtigsten Preisfaktoren zählen:

Rohstoffkosten

Produktionskosten

Transportkosten

Marktnachfrage

Wie haben sich die Pelletspreise in den Vorjahren entwickelt?

Wegen der Energiekrise haben die Pelletspreise in den letzten Jahren Schwankungen erlebt. Generell können die Preise in Abhängigkeit von den oben genannten Faktoren steigen oder fallen.

Worauf sollte man beim Kauf von Pellets achten?

Qualität und Herkunft sind zwei wichtige Merkmale. Zertifizierte Pellets garantieren eine gleichbleibende Qualität und einen effizienten Heizwert. Außerdem sollte man die Lieferbedingungen und -kosten berücksichtigen, da diese den Gesamtpreis beeinflussen können.

Sind Pellets eine kosteneffiziente Heizalternative?

Pellets können eine kostengünstige Alternative sein – insbesondere im Vergleich zu fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas. Die Effizienz hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab – dazu zählen der Wirkungsgrad der Heizung, die Isolierung des Gebäudes und die aktuellen Brennstoffpreise.

Wie wird sich der Markt für Pellets in der Zukunft entwickeln?

Die Zukunft des Pelletmarkts lässt sich kaum verlässlich prognostizieren und ist von einer Vielzahl von Faktoren abhängig – einschließlich der Entwicklung der Energiepreise, der Nachfrage nach erneuerbaren Heizlösungen und politischen Entscheidungen im Bereich der Energiepolitik. Viele Experten sehen in Pellets eine nachhaltige Alternative zu fossilen Brennstoffen. Andere wiederum raten zu rein eneruerbaren Energiequellen wie Wärmepumpen oder Fernwärme