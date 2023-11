Frankfurt/Main. Die Hoffnung auf Zinssenkungen in den USA und auch in der Eurozone haben den Dax am Donnerstag zeitweise über die Marke von 16.200 Punkten getrieben. Unterstützung kam zudem von überraschend starken Einzelhandelsumsätzen aus Deutschland. Die Jahresendrally ist wieder in Gang und das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Der deutsche Leitindex stieg im frühen Handel um 0,10 Prozent auf 16.182,50 Punkte und steuerte zuletzt auf den stärksten Börsenmonat des Jahres zu. Bisher war dies der Januar gewesen, mit einem Plus von rund 8,7 Prozent.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank hingegen am Donnerstag um 0,29 Prozent auf 26.237,56 Zähler. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 gab um 0,14 Prozent auf 4364,47 Punkte nach.

Ein wenig Unsicherheit herrscht allerdings noch unter den Marktteilnehmern, denn am Nachmittag stehen Verbraucherpreisdaten aus den USA zur Veröffentlichung an. Auch für die Eurozone werden Daten erwartet. Länderdaten deuten auf ein Abflauen der Inflation hin.

Unter den Einzelwerten zogen die Aktien der Deutschen Bank an die Dax-Spitze mit plus 2,6 Prozent. SAP profitierten mit plus 0,8 Prozent von den Quartalszahlen des US-Rivalen Salesforce. Dieser übertraf im vergangenen Quartal die Markterwartungen.

