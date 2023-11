Dax steigt weiter

Der wieder erstarkte Dax setzt seinen Kursanstieg auch am Donnerstag fort. Wenige Minuten nach dem Xetra-Start verzeichnete er ein Plus von 0,36 Prozent auf 15.804,39 Punkte. Von den Kursverlusten, die in der Zeit ab dem Rekordhoch Ende Juli bis Ende Oktober aufgelaufen waren, hat der deutsche Leitindex inzwischen 62 Prozent wieder aufgeholt. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Donnerstag 0,88 Prozent auf 26.221,28 Zähler. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 notierte kaum verändert.