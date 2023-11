Der Dax hat am Donnerstag seine Aufwärtsbewegung fortgesetzt. An einem weiteren Höhepunkt der Berichtssaison stieg der Leitindex um zuletzt 0,65 Prozent auf 15.329,25 Punkte. Während Quartalsberichte Licht und Schatten boten, konnte der Dax einen zunächst verhaltenen Start abhaken. Dabei half auch die Einigung der Bundesregierung auf Strompreisvergünstigungen für die Industrie.

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Börse in Frankfurt

Börse in Frankfurt Dax legt weiter zu - Strompreispaket und Quartalszahlen

Frankfurt/Main. Der Dax hat am Donnerstag seine Aufwärtsbewegung fortgesetzt. An einem weiteren Höhepunkt der Berichtssaison stieg der Leitindex um zuletzt 0,65 Prozent auf 15.329,25 Punkte. Während Quartalsberichte Licht und Schatten boten, konnte der Dax einen zunächst verhaltenen Start abhaken. Dabei half auch die Einigung der Bundesregierung auf Strompreisvergünstigungen für die Industrie.

In der zweiten und dritten deutschen Börsenliga hoben sich die Indizes positiv ab. Die Reaktionen auf Quartalsberichte oder absehbare Vorteile aus dem Strompreispaket machten es möglich, dass der MDax mit zuletzt 25.814,44 Zählern auf ein Plus von 1,67 Prozent kam. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 bewegte sich zeitgleich mit einem Prozent im Plus. Für den US-Leitindex Dow Jones Industrial zeichnete sich ein solider Start ab.

Der Euro wurde zuletzt zu 1,0702 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,0671 Dollar festgelegt.

Am deutschen Anleihemarkt stieg die Umlaufrendite von 2,65 Prozent am Vortag auf 2,66 Prozent. Der Rentenindex Rex gab um 0,05 Prozent auf 124,67 Punkte nach. Der Bund-Future verlor 0,27 Prozent auf 130,45 Zähler.