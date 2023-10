Messe Berlin wirbt große Tech-Messe aus Dubai an

Berlin. Die Tech- und Start-up Veranstaltung Gitex soll ab Mai 2025 erstmals auf dem Berliner Messegelände stattfinden. Eine entsprechende Kooperation zwischen dem Veranstalter Kaoun International aus Dubai und dem Landesunternehmen aus der deutschen Hauptstadt wurde am Mittwoch verkündet.

Die Gitex, die seit 1981 in Dubai stattfindet, gilt als wichtigste Tech-Veranstaltung des arabischen Raums und ist eigenen Angaben zufolge das „größte Tech- und Startup-Veranstaltung der Welt“. Bei der derzeit stattfindenden diesjährigen Ausgabe nahmen Veranstalterangaben zufolge rund 6.000 Aussteller aus über 100 Ländern, 1.800 Start-ups sowie mehr als 1.400 Speaker teil.

Gitex Europe soll erstmals vom 21. bis 23. Mai stattfinden

Für die Durchführung der Veranstaltung, die erstmals vom 21. bis 23. Mai in den Hallen unterm Funkturm über die Bühne gehen soll, gründen Kaoun und die Messe Berlin ein neues Gemeinschaftsunternehmen, das seinen Sitz in Berlin haben soll. Die traditionreiche Schau aus den Vereinigten Arabischen Emiraten soll bei ihrer ersten Auflage in Europa Gitex Europe heißen, hieß es.

Omar Bin Sultan Al Olama, Staatsminister für Künstliche Intelligenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, sagte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Dubai, die Messe Gitex stehe dafür, dass Dubai eine globale Metropole sein. Die neue Ausgabe der Schau in Europa solle auch dafür sorgen, die besten Ideen des Kontinents nach Dubai zu bringen.

Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) sieht in dem Anwerbungserfolg eine Bestätigung für den Messe- und Innovationsstandort Berlin. „Es ist uns gelungen, eine der wichtigsten Startup- und Technologiemessen der Welt nach Berlin zu holen. Die Gitex kommt nach Europa und entscheidet sich für Berlin“, so Giffey. Das sei Bestätigung und Erfolg zugleich. „In Berlin schlägt das Herz der Startup-Community, hier ist man am Puls der Zukunftstechnologien. Deshalb passen Berlin und Gitex exzellent zusammen“ , sagte Giffey weiter.

Berlin ist nicht der erste Übersee-Ausflug der Gitex

Messe-Chef Mario Tobias erklärte, in der Gitex komme eine der wichtigsten internationalen Tech- und Startup-Events nach Berlin. „Ob Coder und Entwickler, Tech CEOs, Investoren, Branchennachwuchs oder Vertreter und Vertreterinnen aus Politik, Wissenschaft und Forschung – zusammen mit unserem Partner, Kaoun International, bringen wir die globale Tech-Community in Berlin zusammen“, so Tobias.

Trotz eines deutlichen Rückgangs an investiertem Risikokapital gilt Berlin nach wie vor als deutsche Start-up-Hauptstadt. Wohl auch wegen der nach wie vor großen Attraktivität für junge Gründe konnte Berlin in den Gesprächen mit den arabischen Veranstaltern punkten. Wirtschaftssenatorin Giffey sagte weiter, sie sehen in dem neuen „Ankerevent“ Gitex Global auch die Chance, Berlins Position in dem Bereich weiter auszubauen. Die Stadt erhalte einen zusätzlichen Schub auf dem Weg, Europas Innovationsstandort Nummer eins zu werden.

Für die Gitex wird Berlin der zweite Standort in Übersee sein. Im marokkanischen Marrakesch hatte im Mai dieses Jahres erstmals die Gitex Africa stattgefunden.